«سينما مصر» تختتم برنامج عودة الروح لشهر سبتمبر بساحة الهناجر

يختتم العرض المسرحي "سينما مصر" برنامج عودة الروح لشهر سبتمبر، الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، مساء يوم الإثنين المقبل، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.تقدم مسرحية "سينما مصر" ثلاث حفلات في السابعة والنصف من مساء أيام ٢٨ و٢٩ و٣٠ سبتمبر الجاري، مع اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد."سينما مصر" هو عرض تخرج الدفعة الثانية قسم تمثيل بمركز الإبداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، ويتناول أهم المشاهد السينمائية لأفلام تعد علامات في تاريخ السينما المصرية، متخذًا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة في فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسي للمسرحية، رؤية وإخراج خالد جلال.ويؤكد العرض على أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعدائها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذي لن يمحى أبدا.