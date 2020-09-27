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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يتوقع أن يطلق ترامب «الأكاذيب» خلال المناظرة الرئاسية

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:23 ص
بايدن وترامب
بايدن وترامب
وكالات
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توقّع المرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن أن يطلق الرئيس دونالد ترامب "الأكاذيب" وأن يهاجمه شخصيا في المناظرة التلفزيونية الأولى بينهما الثلاثاء، مشبّها المرشّح الجمهوري بوزير الدعاية النازي جوزف جوبلز.

وأقر نائب الرئيس الأمريكي السابق في مقابلة بثتها قناة "أم أس أن بي سي" بأن "الأمر سيكون صعبًا".

وأضاف متحدثًا عن الرئيس الجمهوري "أتوقع هجمات مباشرة، ستكون بغالبيتها شخصية، هذا كل ما يجيد فعله".

ويتواجه بايدن المخضرم بالسياسة الأمريكية والبالغ 77 عامًا، للمرة الأولى الثلاثاء مباشرةً مع الرئيس الذي تعهد المرشح الديموقراطي بهزمه في نهاية منافسة رفع فيها شعار تخليص البلاد من دونالد ترامب.

وسيتواجهان في مناظرتين أخريين أيضًا قبل الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر.

مع ذلك، يخشى بعض مؤيدي بايدن الذي كان عرضة في السابق للهفوات، ألا يتمكن خلال هذه المناظرات مقارعة الملياردير الجمهوري الذي يتّسم أداؤه في المناظرات بالعدائية.

وقال بايدن إن ترامب "لا يعرف كيف يناقش الحقائق. ليس ذكيًا إلى هذه الدرجة"، معتبرًا أنه "لا يعرف الكثير عن السياسة الخارجية أو السياسة الداخلية. هو غير ملمّ بالتفاصيل".

ولذلك رأى بايدن أن ترامب سيستهدفه خصوصًا "بهجمات شخصية وأكاذيب".

وغالبًا ما ينتقد ترامب قلة نشاط خصمه ويلقبه بـ"جو النعسان" وكأنه يسخر من تقدمه في السن.

وقال بايدن إن ترامب "يشبه نوعا ما جوبلز"، مضيفا "إن كذبت طويلا، ورددت الكذبة مرارا وتكرارا، تصبح (الكذبة) معلومات عامة".

وقال بايدن: "يعرف الناس أن الرئيس كاذب"، مضيفًا "لن يكون الأمر مفاجئا. لذا أنا مستعد للذهاب، لأشرح لماذا أعتقد أنه فشل ولماذا أعتقد أن مقترحاتي ستساعد الأمريكيين والاقتصاد الأمريكي وستعزز أمننا على الساحة الدولية".

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