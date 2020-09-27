رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الموسيقات العسكرية» على مسرح النافورة بالأوبرا.. الليلة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:35 ص
الموسيقات العسكرية
الموسيقات العسكرية
نضال ممدوح
طباعة
يحتضن مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية٬ في الثامنة من مساء اليوم الأحد٬ أمسية مميزة لفرقة الموسيقات العسكرية.

تتضمن الأمسية مجموعة من الألحان الوطنية والتراثية منها: أحلى بلد، فرحة النصر، كانوا الخيالة٬ هايلاند، النجوم والشرائط، الرحلة، هدية العيد، فينال، ريديسكي، طوف وشوف، يا مسافر وحدك، لحن الخلود وغيرها.

يشار إلي أن الموسيقات العسكرية ظهرت في مصر منذ العصر الفرعوني، وشهدت ازدهارًا واهتمامًا بالغًا في عصر محمد علي وأنشئت أول مدرسة للموسيقى العسكرية عام 1838 وسميت بمدرسة الطبول والنفخيات والأصوات.

وفي عام 1902 تأسست إدارة الموسيقات العسكرية ومنذ ذلك الحين نجحت في تحقيق شهر واسعة على المستوى الإقليمي والدولي وأصبحت من الاوركسترات العريقة التي تطلب في جميع المهرجانات الدولية والعالمية كما حصلت على جوائز عديدة من خلال مشاركتها في مجموعة من المهرجانات والمسابقات العالمية.

موضوعات متعلقة

موقع التأمينات والمعاشات.. استعلم عن الخمس علاوات بالرقم القومى

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي

حبس نجل حلمي طولان واثنين آخرين فى قضية الـ«فيرمونت»

الباز يعلن تبني «آخر النهار» و«الدستور» مبادرة «هنساعدك تتصالح» إعلاميًا

الصور

image description

أول عارضة أزياء من قصار القامة: «العالمية هي حلمي» (صور)

image description

شارع اللبينى بفيصل يغرق فى «شبر ميه».. و«مياه الجيزة» تدفع بشفاطات (فيديو)

image description

«سارة» في مدينة الفخار.. «المكان بيساعد على الإبداع» (فيديو)

image description

وزير الرياضة يفتتح 3 ملاعب نجيل صناعى بمركزى شباب فى أسيوط

image description

170 مرشحًا تقدموا بأوراق خوض انتخابات مجلس النواب فى أسيوط

الأكثر قراءة

بث مباشر.. خالد صلاح يفجر مفاجأة لإعلام تميم

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي

في التاسعة مساءً.. مفاجأة كبيرة للمصريين على «إكسترا نيوز»

منسق «هنساعدك تتصالح»: نتمنى من الرئيس السيسي تبني مبادرتنا

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

«3 أحصنة من عبدالعزيز وفاروق طمع في عربيتي».. حكايات إيهاب نافع مع الملوك

«المساجين يطلبونها».. حكاية شهرة «الزعيم» وإسماعيل ياسين في إيطاليا

«فشلت مع عمر الشريف».. السندريلا تحكي عن فشلها في الوصول للعالمية

المنتصر بالله.. عيّنه مسئول لـ«التنكيت».. وطلب «زقة» لابنته في «فنون الزمالك»

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

البرتغالى «باتشيكو» يصل إلى القاهرة لتدريب الزمالك

رابط تنسيق تسجيل الرغبات لشهادات المعادلة والقادمين من الخارج

نصيحة مهمة للسيطرة على نوبات القلق

جسم الإنسان ينتج الأجسام المضادة خلال 14 يومًا من التطعيم

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سر الموهبة
ماجد حبته
لبنان.. غاز وألغاز.. ولا حكومة!
ماجد حبته
انتخابات «القرن» الفلسطينية!
د.كريمة الحفناوى
نمو العلاقات الروسية الإفريقية
المزيد

الثقافة

قريبًا.. «على عتبة العدم» بالعربية لـ إدموند جابيس

«عبد الناصر.. حقائق وأباطيل» فى برنامج إقرأ معانا الليلة

«كتاب اليوم» يصدر طبعة جديدة لرواية «رئيس التحرير»

«سينما مصر» تختتم برنامج عودة الروح لشهر سبتمبر بساحة الهناجر