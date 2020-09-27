«الموسيقات العسكرية» على مسرح النافورة بالأوبرا.. الليلة

يحتضن مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية٬ في الثامنة من مساء اليوم الأحد٬ أمسية مميزة لفرقة الموسيقات العسكرية.تتضمن الأمسية مجموعة من الألحان الوطنية والتراثية منها: أحلى بلد، فرحة النصر، كانوا الخيالة٬ هايلاند، النجوم والشرائط، الرحلة، هدية العيد، فينال، ريديسكي، طوف وشوف، يا مسافر وحدك، لحن الخلود وغيرها.يشار إلي أن الموسيقات العسكرية ظهرت في مصر منذ العصر الفرعوني، وشهدت ازدهارًا واهتمامًا بالغًا في عصر محمد علي وأنشئت أول مدرسة للموسيقى العسكرية عام 1838 وسميت بمدرسة الطبول والنفخيات والأصوات.وفي عام 1902 تأسست إدارة الموسيقات العسكرية ومنذ ذلك الحين نجحت في تحقيق شهر واسعة على المستوى الإقليمي والدولي وأصبحت من الاوركسترات العريقة التي تطلب في جميع المهرجانات الدولية والعالمية كما حصلت على جوائز عديدة من خلال مشاركتها في مجموعة من المهرجانات والمسابقات العالمية.