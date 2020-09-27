البرتغالى «باتشيكو» يصل إلى القاهرة لتدريب الزمالك

وصل إلى مطار القاهرة البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك لتولي قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.كان في استقبال باتشيكو بمطار القاهرة الدولي، أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك.وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قد أعلن التعاقد مع البرتغالي باتشيكو لقيادة الفريق الأول حتى نهاية الموسم المقبل خلفا الفرنسي باتريس كارتيرون.