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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. الطبول النوبية والآلات الشعبية وحسب الله بقبة الغورى

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:27 ص
الطبول النوبية والآلات
الطبول النوبية والآلات الشعبية
نضال ممدوح
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يقيم مركز إبداع قبة الغورى بشارع الأزهر٬ في الثامنة من مساء اليوم الأحد، حفل فرقة الطبول النوبية والآلات الشعبية٬ بمشاركة فرقة حسب الله٬ الحفل رؤية وإخراج الفنان انتصار عبد الفتاح.

يأتي الحفل في إطار مشروع شخصية مصر التراثية والحفاظ علي الهوية المصرية، في حوار فني يؤكد على ثراء وتفرد الشخصية المصرية، في تناغم بين فرق الطبول النوبية والآلات الشعبية وفرقة حسب الله، حيث تقدم الفرق مجموعة من الأغاني والمواويل المصرية من الفلكلور المصري.

يشار إلي أن فرقة الطبول النوبية والآلات الشعبية٬ تأسست عام 1990 على يد الفنان انتصار عبد الفتاح والذي يقول عن هذه التجربة: هناك في الأفق البعيد بدأت رحلتي باحثًا في خريطة العالم عن أسرار الثقافات ومعانيها والترحال عبر أبوابها بحثًا عن الإنسان والوطن. ورحلة البحث عن الشخصية المصرية التراثية بأقاليم مصر المختلفة ومن خلال نهر النيل للتأكيد على تفرد الشخصية المصرية بعمقها الثقافي والحضاري.

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