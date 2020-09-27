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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يرشح القاضية المحافظة إيمى كونى لعضوية المحكمة العليا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 06:53 ص
ترامب و إيمي كوني
ترامب و إيمي كوني
وكالات
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رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضية المحافظة إيمي كوني باريت عضوا بالمحكمة العليا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" يطلق ترامب بهذه الخطوة معركة ساخنة في مجلس الشيوخ مع الديمقراطيين للتصديق على تعيينها قبل 5 أسابيع ونصف على الانتخابات الأمريكية.

وظهرت باريت في البيت الأبيض مع ترامب خلال بيان إعلان ترشيحها ووصفها، بأنها "أحد أفضل العقول القانونية تألقا وموهبة في أمتنا".

وإذا صادق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون على تعيين كوني، ستحل محل القاضية روث بادر جينسبرج الليبرالية المتوفاة في 18 سبتمبر عن 87 عاما.

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