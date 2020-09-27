الخارجية السورية: العالم يبتعد أكثر فأكثر عن شرعية الأمم المتحدة

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، إن العالم يبتعد أكثر فأكثر عن شرعية الأمم المتحدة، عبر تسخير بعض الدول المنظمة لتنفيذ اجنداتها.وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" قال المعلم في كلمته للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ75: "نصبو إلى مستقبل آمن من دون إرهاب واحتلال وعقوبات غير إنسانية، فقد فرض علينا ما عرف بقانون قيصر وأعلن أنه لنشر الحريات، لكنه في الواقع فإن الهدف من القانون الأمريكي هو خنق الشعب السوري".وأضاف: "شعب سوريا يعاني من عقوبات مشددة فرضت عليه، يجب رفعها مع تفشي جائحة كورونا".وتابع: "النظام التركي يفرض نفسه بقوة بصفته أحد رعاة الإرهاب الأساسيين في سوريا.. تركيا استخدمت العقاب الجماعي وقطعت المياه عن المدنيين وهذه جريمة حرب.. كما نجدد ادانتنا لكافة جرائم التحالف الدولي ضد السوريين وسرقة نفطهم".وشدد وزير الخارجية السوري، على أن "إسرائيل تواصل انتهاكاتها في الجولان المحتل، وأن مسألة استعادته لا تخضع للنقاش".