منال عبد اللطيف تتعاقد على «مفاتيح القلوب»

تعاقدت الفنانة منال عبد اللطيف، على تقديم برنامج "مفاتيح القلوب" عبر قناة "المحور"، وهو برنامج اجتماعي ديني وسيتم عرضه في منتصف شهر أكتوبر المقبل وهو من إنتاج شركه غنيمي للإنتاج الإعلامي ومن إخراج أحمد حسين.وكان آخر برنامج قدمته منال عبد اللطيف هو برنامج "كلام هوانم على" قناة "الحدث اليوم".على جانب آخر تستعد منال عبد اللطيف للعودة للدراما من خلال عمل فني جديد تقوم حاليًا بقراءته للوقوف على تفاصيل الشخصية التي ستقدمها خاصة وأنها ستقدمها بالحجاب.يذكر أن أخر أعمال منال عبد اللطيف الفنية هو مشاركتها في مسلسل "كيد النساء" مع الفنانة فيفي عبده وسمية الخشاب.