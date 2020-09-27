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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تزيد من معاناتهم وتتاجر بها.. حماس تقمع الفلسطينيين في غزة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:00 ص
الفلسطينيين في غزة
الفلسطينيين في غزة
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لا تتردد حركة حماس في قمع أي شخص يعبر عن رفضه لهم، أو إجراءاتهم التعسفية داخل قطاع غزة المحاصر.

ورغم ادعاء حركة حماس أنها تعمل من أجل إنهاء معاناة الفلسطينيين الموجودين داخل القطاع المحاصر، وزعم أنها تناضل من أجل حقوقهم، إلا أنها تنتهج العنف ضدهم إذا مسهم الأمر، بل وتزيد من معاناتهم في الداخل.

قمع الفلسطينيين في غزة

ولم تتراجع حماس عن انتهاج العنف ضد الفلسطينيين حينما احتج الفلسطينيون داخل القطاع المحاصر على الأوضاع الاقتصادية في غزة، ونظموا حراكًا شعبيًا تحت مسمى "بدنا نعيش" ليعبّرون فيه عن رفضهم لما يعانونه من وضعًا اقتصاديا صعبًا تسببت فيها الحركة التي تتاجر بمعاناتهم، مطالبين بحياة كريمة لهم.

وبدأ الحراك الشعبي الفلسطيني في مارس العام الماضي، ودعا إليه العديد من الشباب، لكن حماس ردت عليه بإطلاق النار ضدهم، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، ورشهم بغاز الفلفل في وجههم واعتقالهم، وكان من بينهم نساء وأطفال.

حماس تستغل معاناة الفلسطينيين
وتروج حماس لأنها تسعى للحصول على التبرعات والأموال من أجل إنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة، بينما تنهبها الحركة الفلسطينية ولا تصلح أي أزمة تتسبب في تلك المعاناة، وهو ما يثبت أنها تستغل معاناتهم ولا تسعى لإنهائها.

وأظهر تقرير نشره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حينها أن حماس شنت حملة اعتقالات تعسفية عدد من منظمي تلك المسيرات، والذين يدعون عليها أو يعتزمون المشاركة فيها.

إدانة لعُنف حماس ضد الفلسطينيين
وأكد تقرير فلسطيني أن عناصر الشرطة التي تقودها حماس عمدت إلى مصادرة الهواتف المحمولة للمتظاهرين الفلسطينيين، وكذلك الصحفيين والمراسلين المعنيين بتغطية الحدث، خلال الاعتداء عليهم في المسيرات، وذلك لمنعهم من توثيق العنف الذي يستخدمونه لقمع الفلسطينيين، بل وبلغ الأمر إلى أنها اعتقلت عدد من الفلسطينيين والصحفيين بشكل تعسفي.

وأدانت الحركات الفلسطينية، في ذلك الوقت، القمع الذي تشنّه حماس ضد الفلسطينيين الذين خرجوا للتعبير عن معاناتهم بشكل سلمي، قائلين إن ما تفعله الحركة خروجا عن الصف الفلسطينيين، ومطالبين بضرورة عدم التعرض لأي فلسطيني يخرج من أجل التعبير عن وضعه الاقتصادي الصعب، بل يجب الاستماع إليهم لحل مشكلاتهم وإنهاء المعاناة التي يعيشونها، وليس سجنهم أو الاعتداء عليهم بالضرب وإطلاق الرصاص.

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