رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

رسميا.. مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون تطلق الدورة الثانية من جوائزها للفنون

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:40 م
فاروق حسني
فاروق حسني
طباعة
أطلقت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون مساء اليوم الدورة الثانية من جائزتها للفنون، وبحسب الإعلان الرسمي الذي تم في مقر المؤسسة بالزمالك فقد زادت عدد الجوائز التي تقدمها المؤسسة من جائزة واحدة في الدورة السابقة إلى 5 جوائز هذا العام، لتشمل أفرع الجائزة في ثوبها الجديد غالبية أفرع الفنون التشكيلية المعاصرة من تصوير ونحت وعمارة وتصوير ضوئي ونقد نفني.
وقدمت المؤتمر الصحفي الإعلامية دينا رامز، ثم توجه الفنان فاروق حسنى رئيس مجلس أمناء المؤسسة في المؤتمر الصحفي بالشكر إلى كلا من وزارة الثقافة ووزارة التضامن الاجتماعى، ومجلس أمناء المؤسسة، والإعلاميين الذين يتابعون أخبار المؤسسة ويحتفون بها، قائلا إنه يشكر أجهزة الدولة لدعمها العمل الأهلي وخص بالشكر الفنانة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة لدعهما الدائم ورعايتها لنشطة المؤسسة، والدكتورة نفين القباج وزارة التضامن اإلجتماعى لتفاعلها الإيجابي مع المؤسسة، كما يشكر أعضاء مجلس الأمناء على حرصهم الدائم لدعم المؤسسة ، وخص بالشكر المهندس نجيب ساويرس لدعمه الكبير للمؤسسة، كما شكر جميع وسائل الإعلام التي حرصت على توصيل رسالة المؤسسة ودعمها للشباب مما أسهم في زيادة الإقبال على الجائزة، وأضاف "حسني" أن هذا الإقبال الكثيف هو ما دفع المؤسسة إلى ز يادة أفرع الجوائز المقدمة
أما إعلان تفاصيل الجوائز التي تقدمها المؤسسة فقد جاء على لسان الكاتب محمد سلماوى الذي قال: إننا شهدنا قبل عام ميلاد ظاهرة جديدة تتمثل في مشاركة المجتمع الأهلي للدولة في رعاية الفنون وقد تحقق هذا على يد مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون "وأضاف سلماوي إن هذا التوجه يبرز وجه مصر الحقيقي فمصر لم تصنع مجدها بالحروب والغزوات وإنما بالفنون والآداب والقوى الناعمة وهي مهمة يجب أن تتضافر لها كل الجهود الذاتية والمؤسسات الرسمية، ولذا شجعت مؤسسة فاروق حسني الشباب وكانت محل اختبار، هل ستحقق نجاحًا أم لا، وكانت المفاجأة في الإقبال الكبير على التقدم لمسابقاتها، وكثيرًا ما وجدت أسئلة كثيرة من الأخوة العرب حول الاشتراك في الجائزة".
وأكمل: "أحيي باسم مجلس الأمناء ما عرض علينا في الأسبوع الماضي، وهو نجاح جديد يضاف إلى نجاحاتها الأخرى، وأضفنا أربع مجالات جديدة، وهي النحت والعمارة والنقد الفني والتصوير الضوئي، سيكون الجائزة الأولى بنفس قيمة الجائزة الأولى العام الماضي وسيضاف لها المركز الثاني بقيمة 30 ألف جنيه والثالث بقيمة 20 ألف جنيه".
وواصل سلماوي "سيبدأ التقدم للجائزة أول أكتوبر في مجالات الرسم والنحت والنقد، أما مسابقتي العمارة والتصوير الضوئي، فيبدأ التقدم لها أول مارس المقبل" وكشف سلماوي أسماء السادة أعضاء هيئة التحكيم في أفرع الجائزة قائلا إن لجنة تحكيم مسابقة "الفنون التصوير" من كل من الدكتورة علية عبد الهادي، والدكتور حسن الشابوري، والدكتور أشرف رضا، والفنان سمير فؤاد، والفنان إيهاب اللبان. أما جائزة النحت فيتكون أعضاء لجنة التحكيم من كلا من الفنان عبد العزيز صعب، الدكتور شمس القرنفلي، الدكتور عصام درويش، الفنان ناجي فريد، والفنان إيهاب اللبان أما لجنة تحكيم جائزة فن "العمارة" فتتكون من المهندس محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري، والمهندس شهاب مظهر، والمهندس حاتم السعيد، وتتكون لجنة تحكيم "التصوير الفوتوغرافي" من كلا من الفنان أيمن لطفي، والدكتور جلال المسري، والفنان عماد عبد الهادي. وتبلغ قيمة كل جائزة من هذه الجوائز 100 ألف مصري تمنح للشباب من سن 18 وحتي 35 عاما،وقد قسمت كل جائزة إلى ثلاث مراكز يحصل الفائز بالجائزة الأولي على 50 ألف جنيه أما الفائز بالجائزة الثانية فيحصل على 30 ألف جنيه أما الجائزة الثالثة فيحصل الفائز بها هلى 20 ألف جنيه.
أما الجائزة الخامسة والخاصة ب"النقد الفني"، فتبلغ قيمة جوائزها 60 ألف جنيه، وتمنح للشباب من سن 18 وحتى 40 عاما، وتصل قيمة الجائزة الأولى 30 ألف جنيه، فيما تأتي الجائزة الثانية للنحت بقيمة 20 ألف جنيه، والجائزة الثالثة بقيمة 10 آلاف جنيه. وتتكون لجنة تحكيم مسابقة النقد الفني من كل من الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، والدكتورة أمل نصر، والدكتور ياسر منجي، والدكتور هاني أبو الحسن، والناقدة فاطمة علي.

موضوعات متعلقة

«الفصل المقلوب» أبرز بنود خطة العام الدراسى الجديد

حبس نجل حلمي طولان واثنين آخرين فى قضية الـ«فيرمونت»

بث مباشر.. خالد صلاح يفجر مفاجأة لإعلام تميم

محمد الباز يكشف حقيقة سقوط شهداء في التظاهرات المزعومة

الصور

image description

أول عارضة أزياء من قصار القامة: «العالمية هي حلمي» (صور)

image description

شارع اللبينى بفيصل يغرق فى «شبر ميه».. و«مياه الجيزة» تدفع بشفاطات (فيديو)

image description

«سارة» في مدينة الفخار.. «المكان بيساعد على الإبداع» (فيديو)

image description

وزير الرياضة يفتتح 3 ملاعب نجيل صناعى بمركزى شباب فى أسيوط

image description

170 مرشحًا تقدموا بأوراق خوض انتخابات مجلس النواب فى أسيوط

الأكثر قراءة

بث مباشر.. خالد صلاح يفجر مفاجأة لإعلام تميم

الباز يعلن تبني «آخر النهار» و«الدستور» مبادرة «هنساعدك تتصالح» إعلاميًا

في التاسعة مساءً.. مفاجأة كبيرة للمصريين على «إكسترا نيوز»

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

«3 أحصنة من عبدالعزيز وفاروق طمع في عربيتي».. حكايات إيهاب نافع مع الملوك

«المساجين يطلبونها».. حكاية شهرة «الزعيم» وإسماعيل ياسين في إيطاليا

«فشلت مع عمر الشريف».. السندريلا تحكي عن فشلها في الوصول للعالمية

المنتصر بالله.. عيّنه مسئول لـ«التنكيت».. وطلب «زقة» لابنته في «فنون الزمالك»

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

البرتغالى «باتشيكو» يصل إلى القاهرة لتدريب الزمالك

رابط تنسيق تسجيل الرغبات لشهادات المعادلة والقادمين من الخارج

نصيحة مهمة للسيطرة على نوبات القلق

جسم الإنسان ينتج الأجسام المضادة خلال 14 يومًا من التطعيم

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سر الموهبة
ماجد حبته
لبنان.. غاز وألغاز.. ولا حكومة!
ماجد حبته
انتخابات «القرن» الفلسطينية!
د.كريمة الحفناوى
نمو العلاقات الروسية الإفريقية
المزيد

الثقافة

«الموسيقات العسكرية» على مسرح النافورة بالأوبرا.. الليلة

غدًا.. هالة البدرى تواصل «الحوار الثقافى» أون لاين

رسميا.. مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون تطلق الدورة الثانية من جوائزها للفنون

أبناء قرية جمال حمدان يجسدون قصة حياته فى عمل درامى