من الشركة المتحدة لقنوات الإرهابية: نشكركم على حسن تعاونكم

وجهت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، صفعة من العيار الثقيل إلى قنوات الجماعة الإرهابية التي تبث وتمول من دويلة قطر وتركيا، بعد إرسالها فيديو من إنتاجها على أنه مظاهرة بمنطقة نزلة السمان في محافظة الجيزة، فضحت من خلاله كذب وتدليس أبواق أهل الشر بحق الدولة المصرية.وفضح الإعلامي خالد صلاح، خلال حلقة استثنائية على قناة "إكسترا نيوز"، قنوات الإخوان الإرهابية، وعرض كواليس مظاهرات نزلة السمان، والتي انتجتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقيادة تامر مرسى، فى أحد استوديوهاتها، وأرسلتها للجزيرة والقنوات الإرهابية مثل مكملين ورصد والشرق، والتى أبتلعت الطعم وأذاعتها باعتبارها مظاهرات حقيقية.وأكد خالد صلاح، أن هذا الفيديو إهداء من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتقول لكم: "نشكركم على حسن تعاونكم".ورصد "الفيديو"، الذي عرض خلال الحلقة الاستثنائية التي تعرض على شاشة "اكسترا نيوز"، جمع عدد من المواطنين للهتاف ضد الدولة المصرية، وهتافات مسيئة للجيش المصري، أشبه بإخراج الأعمال السينمائية.وسخر خالد صلاح ويوسف الحسيني، من الفيديو، قائلين: "إرحل.. إرحل.. مين لسه مقالش"، فيما قال خالد صلاح إن تلك المظاهرات مفبركة من الدرجة الأولى، موضحًا أن هذا الفيديو إهداء من الشركة المتحدة الإعلامية للجماعات الإرهابية: "نشكركم على حسن تعاونكم معنا".وتابع صلاح: "ولا واحد كلف نفسه بشلن للاستفسار عن حقيقة الفيديو"، ساخرين من تغريدة تامر علي، الذي أعلن أنه شارك في تلك المظاهرات، رغم أنها كانت مشهدا تمثيليا، لكن تداولته قنوات الإخوان "الشرق ومكملين والجزيرة"، وكذلك شبكة رصد.