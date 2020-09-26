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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

نزلة السمان فضحت الخرفان.. هاشتاج للسخرية من تظاهرات الإخوان المفبركة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:41 م
مظاهرات نزلة السمان
مظاهرات نزلة السمان
سمر عبدالله
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فضيحة مكتملة الأركان دبّرتها الشركة المتحدة للإعلام الإخواني كشفتها إكسترا نيوز، مساء السبت، حيث نشر إعلام الجماعة الإرهابية بجميع فروعه التركية والقطرية، أمس، فيديو لمظاهرة في نزلة السمان في الجيزة زاعمين أن هناك مظاهرات تطالب برحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المفاجأة أن فيديو هذه المظاهرة، الذى نشره الإعلام الإخواني، صنعته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية داخل استديو، ثم أرسلته لإعلام الإخوان الذي لم يشك لحظة أو يتوقف للتحقق من صحته بل أذاعه متحدثًا عن الثورة التي تهز الجيزة، وتصدّر هاشتاج #نزلة السمان فضَحت الخرفان تريند موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

وغرد أحمد علي، أحد المواطنين، على تويتر، قائلًا: "‏كواليس مظاهرات الاخوان فى ‎#نزله_السمان بال HD..عشتوا دايمًا واخدينه بغباكوا"، فيما قالت هدى أحمد، مواطنة مصرية: "بصراحة مش عارفة ازاي ماخدتوش بالكم ان المظاهرة مفبركة رغم أن كل مظاهرتكوا أطفال عشان مفيش رجالة عاقلة تتظاهر معاكم".

وقالت ماسة، إحدى المواطنات: "ثورة دي ولا أكشن اتكسفوا على دمكم يا خرفان"، بينما قالت عفاف سيد، مواطنة مصرية: "‏هههههه شاهدوا معتز مطر وهو بيذيع مظاهرة نزلة السمان على أنها حقيقة وكذلك قناة الجزيرة بثت الفيديو على أنه حقيقي"، فيما قال أحمد علام، مواطن مصري: "فضيحتكم بجلاجل انتو مش مكسوفين من تزييفكم المظاهرات.. ربنا ينتقم منكم".

فيما قال مؤمن مصطفى، أحد المواطنين، "‏قنبلة.. قنبلة أكبر وأقوى قنبلة ومقلب في تاريخ الخرفان قفا علم ودانهم مظاهرات نزلة السمان مصورة ف استوديو داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بإخراج يوسف الحسيني والخرفان والخنزيرة شربوها قسمًا بالله صاروخ أرض جو" فيما قال تامر حنفي: "‏"متضحكش كأننا في مظاهرة بجد".. مظاهرات نزلة السمان صناعة المتحدة للخدمات الإعلامية تكشف أكاذيب "إعلام الشر.. يالهوووى ع الكَبسااا.. مصر فيها محترفين".

وقالت شيرين كمال، مواطنة مصرية، "‏عمرو أديب فضح الحظيرة صراحة.. الشركة المتحدة صورت مشهد سينمائي بمظاهرة تُطالب بإسقاط النظام بهتافات الخرفان المعاتيه.. وبعتوا المشهد على أرقام قنوات الإخوان في تركيا وقطر وقالولهم دي مظاهرة النهاردة وحالًا في نزلة السمان.. وفورًا انطلقت المقدمات النارية الحنجورية إن أهل نزلة السمان بيتظاهروا".

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