حمدوك يطالب برفع السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب

دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم السبت، إلى ضرورة تسريع عملية رفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيرا إلى أنهم سيواصلون مشاريع البناء وتعزيز علاقاتنا الخارجية حتى يعود السودان عضوا فاعلا في محيطه الإقليمي.وقال رئيس الوزراء السوداني في كلمة له اليوم خلال الدورة الخامسة والسبعين للأمم المتحدة، إن بلاده تواجه عددا من التحديات خلال الفترة الانتقالية تستوجب وقوف المجتمع الدولي بجانبهم.وأضاف رئيس الوزراء السوداني: "نتضامن مع ضحايا الإرهاب حول العالم ونساند جميع الدول التي عانت من هجماته"، مؤكدا أنهم يعملون على دمج البلاد ضمن المنظومة الدولية بعد العزلة التي استمرت 30 عاما.وثمن حمدوك الدور الإيجابي للاتحاد الإفريقي في مواجهة جائحة كورونا "كوفيد 19"، في القارة السمراء.وأوضح رئيس الوزراء السوداني أن الوثيقة الدستورية اهتمت بحقوق الإنسان والحكومة الانتقالية اتخذت خطوات إيجابية لمعالجة تشوهات الحكم السابق مضيفا: "اعتماد الوثيقة الدستورية كان الخطوة الثانية المكملة لانتصار ثورتنا، وعملية السلام انطلقت بجوبا استنادا إلى ذلك".وشدد حمدوك على أن التغيرات السياسية والأزمات الإنسانية في العالم تدفع باتجاه إيجاد تفاهمات تحترم مصالح الأمم.