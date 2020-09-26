بعد كشف كذبهم.. سامى كمال الدين يعتذر عن «مظاهرة نزلة السمان المفبركة»

فى أول رد فعل بعد كشف فضيحة «مظاهرة نزلة السمان المفبركة»، اعترف القيادى بالجماعة الإرهابية سامى كمال الدين، بأن المظاهرة التى أذاعتها «أبواق الإرهابية» غير حقيقية.

وقال كمال الدين، عبر حسابه على «تويتر»، هذه المظاهرة صورتها الشركة المتحدة من خلال ممثلين وكومبارس وأرسلتها ضمن فيديوهات آخرى، ونشرتها بكل أسف جميع المواقع والقنوات خارج مصر وأنا أيضا.. لذا أعتذر عن نشرها هنا».

وكان الإعلاميان خالد صلاح ويوسف الحسينى قد كشفا خلال حوارهما على قناة «إكسترا نيوز» زيف المظاهرات التى تبثها القنوات التابعة للجماعة الإرهابية، وعلى رأسها «مظاهرة نزلة السمان» التى صورت بواسطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بمشاركة مجموعة من الممثلين.

