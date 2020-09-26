ارتفاع إصابات كورونا في السودان لـ13.604

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بدون تسجيل أية وفيات.وأوضحت الوزارة، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الخميس الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت 8 منها في الخرطوم، وبقية الحالات في 3 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 1350 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٣ ألفا و604 حالات، بينها 836 وفاة، و6764 شخصا تعافوا.وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.