«التخطيط»: الإشادة الدولية بالنمو الاقتصادي أكبر ضمانة لجذب الاستثمار

أكد الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط، أن الإشادة الدولية بأداء الاقتصاد المصري تعد أكبر ضمانة لجذب الاستثمار الأجنبي وإتاحة فرص تمويلية متعددة بُنظم سداد وشروط ميسّرة، مشيرًا إلى أن مصر الدولة الوحيدة بين الاقتصاديات الناشئة إقليميًا على الصعيدين العربي والأفريقي التي تحظى بفرص نمو اقتصادى موجب رغم الجائحة، انطلاقًا من ثقة المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني في صلابة الاقتصاد الوطنى أمام الأزمات.أضاف مسؤول التخطيط، لـ"الدستور"، أن إدارة الحكومة المصرية لأزمة كورونا كانت استباقية وعلى قدر الحدث منذ البداية من خلال نظرة شاملة لسيناريوهات محتملة التي أدت إلى نجاح الدولة فى التعامل مع هذه الأزمة العاتية بينما فشلت العديد من الدول المتقدمة في مواجهتها بقدر النجاح الذي حقّقته مصر، موضحًا أن الحكومة أصدرت حزمة من الإجراءات بدءًا من 20 مارس سواء لتشجيع الادخار المحلى أو لتحفيز الاستهلاك أو الطلب المحلي فى محاولة للتقليل من آثار المشكلات المتوقع حدوثها جراء تلك الجائحة.وأشار إلى تقدم مصر 9 مراكز فى مؤشر التنمية المستدامة 2020، لتحتل المركز 83 مقارنة بالمركز 92 فى العام السابق، كما أصدر صندوق النقد تقريرًا نوه فيه إلى قدرة مصر على استعادة تعافى الاقتصاد بسرعة بسبب الإجراءات الاستباقية لامتصاص الأزمة، إضافة إلى توقعات العديد من المنظمات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووكالة فيتش بأن مصر ستكون الدولة الوحيدة فى المنطقة التى ستحقّق معدلات نمو اقتصادى موجبة، وستكون أحد 8 دول على مستوى العالم التي ستحقّق معدلات نمو إيجابية خلال عام 2020.