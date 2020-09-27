حظك اليوم.. برج العقرب الأحد 27 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 27 سبتمبر ٢٠٢٠، وفيما يخص برج العقرب، قالت:مهنيًا: تعيش يومًا مثقلًا بالمتاعب العابرة، وتحتاج إلى من يقف بجانبك ويخفف عنك الهموم ويسديك النصائح والإرشادات المفيدة.عاطفيًا: الجهود التي تبذلها لن توصلك إلى نتيجة إيجابية في علاقتك بالشريك بسبب تجاربك السابقة معه.صحيًا: حدّد أهدافك وأولوياتك الصحية وكن دقيقًا في تنفيذ التمارين الرياضية المفيدة لك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.