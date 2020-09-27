حظك اليوم.. برج الميزان الأحد 27 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 27 سبتمبر 2020، وفيما يخص برج الميزان، قالت:مهنيًا: قد تنجز أعمالًا ومشاريع كثيرة إذا عرفت كيف تستفيد من الظروف.عاطفيًا: الغيرة تهدّد العلاقة بالشريك، والسبب هو بعض الريبة في تصرفاتك، ما أثار الشك لديه.صحيًا: كل ما يواجهك من سلبيات في وضعك المهني والعاطفي يمكن أن يرتد سلبًا على صحتك، فكن حذرًا.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.