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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج السرطان الأحد 27 سبتمبر 2020

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:45 ص
برج السرطان
برج السرطان
سلمى بدر
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 27 سبتمبر 2020، وفيما يخص برج السرطان، قالت:

مهنيًا: تبتسم لك الأقدار وتحمل إليك خبرًا سارًا أو فرصة ممتازة أو تصحيحًا لوضع آلمك، وقد ترتبط بموعد مهم مع شخص مؤثر ونافذ.

عاطفيًا: لا تتذمر مهما سعى الشريك للضغط عليك، فقدراتك كبيرة لتخطي الأزمات.

صحيًا: استفد من الطقس الجميل والرائع، وانهض باكرًا وانطلق في رحلة مشي وهرولة مدة ساعة.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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