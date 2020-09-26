«إنستجرام» تحدث ميزة «ريلز» بمدد أطول للفيديوهات

حدثت شركة "إنستجرام" الأمريكية، رائدة خدمات مشاركة الصور الرقمية والفيديوهات عبر الإنترنت، من ميزة مشاركة مقاطع الفيديو "إنستجرام ريلز"، حيث ضاعفت طول مقاطع الفيديو، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء مقاطع فيديو مدتها ٣٠ ثانية بدلا من ١٥ ثانية.وتسمح ميزة "ريلز"، التي تعد أكبر منافس لمنصة "تيك توك"، للأشخاص بتسجيل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى دقيقة. كما مددت "إنستاجرام" المؤقت من ثلاث إلى 10 ثوانٍ، وسيتمكن الأشخاص أيضًا من قص وحذف أي مقطع في محاولة لجعل عملية التحرير أكثر سلاسة.