حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأحد 27 سبتمبر 2020
الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:00 ص
سلمى بدرطباعة
تقدم خبيرة الأبرج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية ليوم الأحد 27 سبتمبر 2020 على النحو التالي:
الحمل
مهنيًا: تلاقي النجاح وتبرهن عن قدرات كبيرة وتحقق المرتجى، وتتلقى خبرًا جيدًا وتفرح بأجواء مؤاتية.
عاطفيًا: التعاطي مع الشريك تحت الضغط قد يسبب بعض الأخطاء، فكن حذرًا لتتجاوز هذا اليوم بسلامة.
صحيًا: ما عليك سوى الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالبروتيينات والفيتامينات والفواكه المفيدة.
الثور
مهنيًا: تمنعك المسائل الدقيقة من العمل بحرّية وقد تتعثر الخطى، وعبثًا تبذل جهودًا لتسوية الأوضاع، فلا تلاقي النتائج المرجوّة.
عاطفيًا: تبذل والشريك جهودًا كبيرة لتحقيق أهدافكما، وهذا يعود عليكما بالفائدة في مختلف المجالات.
صحيًا: لا تصدّق كل ما يقال حولك بشأن عدم فعالية برامج التغذية، التجربة أكبر برهان.
الجوزاء
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى أوضاع مهنية رائعة جدًا، وتكون مجبرًا على الدفاع عن النفس إزاء إتهامات باطلة تطالك.
عاطفيًا: تفاجئك بعض التطورات الخطيرة، وتدفعك الى التريث وعدم التصرف بعشوائية مع الشريك.
صحيًا: خفف من التحديات ولا تعرَض نفسك للأخطار، ولا تسمّ شجاعة ما هو بالفعل تهورًا، فالشجاعة تحتاج الى تعقّل.
السرطان
مهنيًا: تبتسم لك الأقدار وتحمل إليك خبرًا سارًّا أو فرصة ممتازة أو تصحيحًا لوضع آلمك، وقد ترتبط بموعد مهم مع شخص مؤثر ونافذ.
عاطفيًا: لا تتذمر مهما سعى الشريك للضغط عليك، فقدراتك كبيرة لتخطي الأزمات.
صحيًا: استفد من الطقس الجميل والرائع، وانهض باكرًا وانطلق في رحلة مشي وهرولة مدة ساعة.
الأسد
مهنيًا: يعرض أمر مستجد علاقة شخصية لك أو مهنية للمساءلة ولبعض الشروط الجديدة، وقد تطرأ مسائل ممتلكات مشتركة أو عقارات أو أعمال أو تغيير.
عاطفيًا: لا تحشر أنفك في موقف محرج مع الشريك، لن تجدي محاولتك لتوضيح غايتك وأهدافك.
صحيًا: ممارسة الأشغال في الحديقة أو الحقل القريب من منزلك مفيد ويحرك معظم عضلات جسمك.
العذراء
مهنيًا: يسلط هذا اليوم الضوء على علاقاتك المهنية وصداقاتك التي تعرف تطورًا سعيدًا، وتحقق نجاحات غير متوقعة.
عاطفيًا: إذا كنت لا تحتمل الارتباط، يستحسن أن لا تطلق الوعود لأنك لن تكون قادرًا على الوفاء بها.
صحيًا: لا تقلق من التشنجات الخفيفة، فهي ناتجة من كثرة الضغط والإرهاق في العمل والمنزل.
الميزان
مهنيًا: قد تنجز أعمالًا ومشاريع كثيرة إذا عرفت كيف تستفيد من الظروف.
عاطفيًا: الغيرة تهدّد العلاقة بالشريك، والسبب هو بعض الريبة في تصرفاتك، ما أثار الشك لديه.
صحيًا: كل ما يواجهك من سلبيات في وضعك المهني والعاطفي يمكن أن يرتد سلبًا على صحتك، فكن حذرًا.
العقرب
مهنيًا: تعيش يومًا مثقلًا بالمتاعب العابرة، وتحتاج إلى من يقف بجانبك ويخفف عنك الهموم ويسديك النصائح والإرشادات المفيدة.
عاطفيًا: الجهود التي تبذلها لن توصلك إلى نتيجة إيجابية في علاقتك بالشريك بسبب تجاربك السابقة معه.
صحيًا: حدّد أهدافك وأولوياتك الصحية وكن دقيقًا في تنفيذ التمارين الرياضية المفيدة لك.
القوس
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن طارئ في عملك أو في المؤسسىة التي تعمل فيها، فحضّر نفسك جيدًا.
عاطفيًا: تلتقي شخصًا يثير إعجابك ولكنك تتردد في التحدث إليه بأمور تقربك منه.
صحيًا: تزيل عنك غبار التعب والملل الذي سيطر عليك أخيرًا وتمتلئ نشاطًا.
الجدي
مهنيًا: تعرف هذا اليوم كيف تستفيد من الفرص المتاحة أمامك ولكن لا تكن عنيدًا ومكابرًا أمام أرباب العمل، بل كن لينًا إلى أقصى الحدود.
عاطفيًا: حياتك العاطفية فارغة ما يزيد من توترك وانزعاجك من وضعك، لذا لا تبق على هذه الحالة مدة طويلة.
صحيًا: أنت صاحب طاقة كبيرة وصحة حديدية ومحب للطعام الشهي وصاحب إرادة قوية.
الدلو
مهنيًا: استفد من الانفراج الكبير لتوضيح أفكارك وتعزيز ثقة الآخرين بك، ولا سيما أنك على وشك تقديم مشاريع عمل كبيرة.
عاطفيًا: تعيش مع الحبيب حياة جميلة وتحفّزكما على تبادل الآراء والأحاديث الشائقة.
صحيًا: حاول استعادة معنوياتك وعد إلى حياتك اليومية المعتادة لتتغلب على اليأس.
الحوت
مهنيًا: قد تهبّ عاصفة في مجال عملك مع بعض الزملاء أو الإدارة، فيصعب عليك اتخاذ موقف من هذا النزاع.
عاطفيًا: تعيش أجواء صاخبة في علاقتك بالشريك، فتلتبس عليك بعض الأمور وتمر بنوع من الضياع وعدم الاستقرار.
صحيًا: ينتابك إرهاق غير طبيعي، وتشعر أنك عاجز عن القيام بأي نشاط وهذا ليس لمصلحتك.
الحمل
مهنيًا: تلاقي النجاح وتبرهن عن قدرات كبيرة وتحقق المرتجى، وتتلقى خبرًا جيدًا وتفرح بأجواء مؤاتية.
عاطفيًا: التعاطي مع الشريك تحت الضغط قد يسبب بعض الأخطاء، فكن حذرًا لتتجاوز هذا اليوم بسلامة.
صحيًا: ما عليك سوى الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالبروتيينات والفيتامينات والفواكه المفيدة.
الثور
مهنيًا: تمنعك المسائل الدقيقة من العمل بحرّية وقد تتعثر الخطى، وعبثًا تبذل جهودًا لتسوية الأوضاع، فلا تلاقي النتائج المرجوّة.
عاطفيًا: تبذل والشريك جهودًا كبيرة لتحقيق أهدافكما، وهذا يعود عليكما بالفائدة في مختلف المجالات.
صحيًا: لا تصدّق كل ما يقال حولك بشأن عدم فعالية برامج التغذية، التجربة أكبر برهان.
الجوزاء
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى أوضاع مهنية رائعة جدًا، وتكون مجبرًا على الدفاع عن النفس إزاء إتهامات باطلة تطالك.
عاطفيًا: تفاجئك بعض التطورات الخطيرة، وتدفعك الى التريث وعدم التصرف بعشوائية مع الشريك.
صحيًا: خفف من التحديات ولا تعرَض نفسك للأخطار، ولا تسمّ شجاعة ما هو بالفعل تهورًا، فالشجاعة تحتاج الى تعقّل.
السرطان
مهنيًا: تبتسم لك الأقدار وتحمل إليك خبرًا سارًّا أو فرصة ممتازة أو تصحيحًا لوضع آلمك، وقد ترتبط بموعد مهم مع شخص مؤثر ونافذ.
عاطفيًا: لا تتذمر مهما سعى الشريك للضغط عليك، فقدراتك كبيرة لتخطي الأزمات.
صحيًا: استفد من الطقس الجميل والرائع، وانهض باكرًا وانطلق في رحلة مشي وهرولة مدة ساعة.
الأسد
مهنيًا: يعرض أمر مستجد علاقة شخصية لك أو مهنية للمساءلة ولبعض الشروط الجديدة، وقد تطرأ مسائل ممتلكات مشتركة أو عقارات أو أعمال أو تغيير.
عاطفيًا: لا تحشر أنفك في موقف محرج مع الشريك، لن تجدي محاولتك لتوضيح غايتك وأهدافك.
صحيًا: ممارسة الأشغال في الحديقة أو الحقل القريب من منزلك مفيد ويحرك معظم عضلات جسمك.
العذراء
مهنيًا: يسلط هذا اليوم الضوء على علاقاتك المهنية وصداقاتك التي تعرف تطورًا سعيدًا، وتحقق نجاحات غير متوقعة.
عاطفيًا: إذا كنت لا تحتمل الارتباط، يستحسن أن لا تطلق الوعود لأنك لن تكون قادرًا على الوفاء بها.
صحيًا: لا تقلق من التشنجات الخفيفة، فهي ناتجة من كثرة الضغط والإرهاق في العمل والمنزل.
الميزان
مهنيًا: قد تنجز أعمالًا ومشاريع كثيرة إذا عرفت كيف تستفيد من الظروف.
عاطفيًا: الغيرة تهدّد العلاقة بالشريك، والسبب هو بعض الريبة في تصرفاتك، ما أثار الشك لديه.
صحيًا: كل ما يواجهك من سلبيات في وضعك المهني والعاطفي يمكن أن يرتد سلبًا على صحتك، فكن حذرًا.
العقرب
مهنيًا: تعيش يومًا مثقلًا بالمتاعب العابرة، وتحتاج إلى من يقف بجانبك ويخفف عنك الهموم ويسديك النصائح والإرشادات المفيدة.
عاطفيًا: الجهود التي تبذلها لن توصلك إلى نتيجة إيجابية في علاقتك بالشريك بسبب تجاربك السابقة معه.
صحيًا: حدّد أهدافك وأولوياتك الصحية وكن دقيقًا في تنفيذ التمارين الرياضية المفيدة لك.
القوس
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن طارئ في عملك أو في المؤسسىة التي تعمل فيها، فحضّر نفسك جيدًا.
عاطفيًا: تلتقي شخصًا يثير إعجابك ولكنك تتردد في التحدث إليه بأمور تقربك منه.
صحيًا: تزيل عنك غبار التعب والملل الذي سيطر عليك أخيرًا وتمتلئ نشاطًا.
الجدي
مهنيًا: تعرف هذا اليوم كيف تستفيد من الفرص المتاحة أمامك ولكن لا تكن عنيدًا ومكابرًا أمام أرباب العمل، بل كن لينًا إلى أقصى الحدود.
عاطفيًا: حياتك العاطفية فارغة ما يزيد من توترك وانزعاجك من وضعك، لذا لا تبق على هذه الحالة مدة طويلة.
صحيًا: أنت صاحب طاقة كبيرة وصحة حديدية ومحب للطعام الشهي وصاحب إرادة قوية.
الدلو
مهنيًا: استفد من الانفراج الكبير لتوضيح أفكارك وتعزيز ثقة الآخرين بك، ولا سيما أنك على وشك تقديم مشاريع عمل كبيرة.
عاطفيًا: تعيش مع الحبيب حياة جميلة وتحفّزكما على تبادل الآراء والأحاديث الشائقة.
صحيًا: حاول استعادة معنوياتك وعد إلى حياتك اليومية المعتادة لتتغلب على اليأس.
الحوت
مهنيًا: قد تهبّ عاصفة في مجال عملك مع بعض الزملاء أو الإدارة، فيصعب عليك اتخاذ موقف من هذا النزاع.
عاطفيًا: تعيش أجواء صاخبة في علاقتك بالشريك، فتلتبس عليك بعض الأمور وتمر بنوع من الضياع وعدم الاستقرار.
صحيًا: ينتابك إرهاق غير طبيعي، وتشعر أنك عاجز عن القيام بأي نشاط وهذا ليس لمصلحتك.