«تويتر» تبدأ اختبار الرسائل الصوتية المباشرة

بدأت شركة "تويتر" الأمريكية، عملاق شبكات التدوين المصغر على الإنترنت، في اختبار ميزة جديدة تتيح تسجيل وإرسال الرسائل الصوتية عبر ميزة "الرسائل المباشرة" على المنصة الاجتماعية.وتأتي تلك الخطوة بعد إطلاق ميزة التغريدات الصوتية عبر الأجهزة المعتمدة على منصة "آي أوه إس" في شهر يونيو الماضي.وقال إيكرمان جرينبيرج، مدير المنتجات لقسم الرسائل المباشرة في "تويتر" – إن الشركة ستختبر قريبا الرسائل الصوتية المباشرة عبر منصتها الاجتماعية وأن البرازيل ستكون أول بلد يشهد تجربة الميزة الجديدة.وأضاف: "نعلم أن الناس يرغبون في الحصول على مزيد من الخيارات للتعبير عن نفسهم في المحادثات عبر (تويتر)- العامة والخاصة".جدير بالذكر أن منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام" يسمحان بالفعل بالتسجيلات الصوتية في ميزة الرسائل المباشرة.