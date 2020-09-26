«أمازون» تطلق خدمة الألعاب السحابية الجديدة «لونا»

أزاحت شركة "أمازون" الأمريكية، رائدة خدمات التجارة الإلكترونية على الإنترنت، الستار رسميا عن منصة الألعاب السحابية الجديدة التي تحمل اسم "لونا".ولم تؤكد الشركة بعد موعد الإطلاق العالمي للمنصة الجديدة، التي سرت شائعات حولها منذ العام الماضي تحت الاسم الرمزي "تيمبو"، لكنها ستكون متوفرة في البداية عبر أجهزة الحاسبات الشخصية وأجهزة حاسبات "ماك" وأجهزة "فاير تي في" وهواتف "آي فون" الذكية وحاسبات "آي باد" اللوحية (عبر تطبيقات الويب)، مع خطط لإطلاق نسختها الخاصة بأجهزة "أندرويد" بعد الإطلاق الرسمي.وتتوفر الخدمة مقابل اشتراك مبدئي قدره ٩٩ر٥ دولار أمريكي شهريا خلال مرحلة الوصول الأولى لها التي تشمل منح المشتركين إمكانية لعب الألعاب عبر قناة "لونا بلس" عبر جهازين في نفس الوقت، وتوفر دقة عرض تصل إلى "٤ كيه٦٠ إطارا في الثانية" لمجموعة مختارة من الألعاب.وقالت الشركة إن أكثر من ١٠٠ لعبة ستكون متاحة عبر قناة "لونا بلس"، وتتكامل لونا" مع منصة "تويتش".وتضع المنصة الجديدة شركة "أمازون" في منافسة مباشرة مع منصتي "جوجل ستاديا" و"مايكروسوفت إكس كلاويد".