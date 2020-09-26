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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جنرال بريطاني: بلادنا قادرة على شن هجمات إلكترونية مدمرة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 10:45 م
هجمات إلكترونية
هجمات إلكترونية
وكالات
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قال الجنرال باتريك ساندرز رئيس القيادة الاستراتيجية بالجيش البريطاني، إن بلاده تمتلك الإمكانات اللازمة لتنفيذ هجمات إلكترونية يمكنها تدمير البنية التحتية للخصم المحتمل.

وأضاف الجنرال البريطاني أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، يشدد على أهمية امتلاك بريطانيا مجموعة واسعة من القدرات المتقدمة للعمل في الفضاء الإلكتروني.

وتابع: "يمكننا بالتعاون مع مركز الاتصالات الحكومية، وتوفير إمكانيات وطنية ممتازة جدا في مجال تنفيذ العمليات السيبرانية الهجومية، وهذه الإمكانيات يمكنها، أن تلحق الضرر وتعطيل بل وتدمير الموارد الأساسية والبنية التحتية لكل من يحاول إلحاق الأذى بنا".

وتناقش حكومة بريطانيا منذ فترة طويلة إمكانية تشكيل قوات سبرانية وطنية تجمع بين المتخصصين في هذا المجال من وزارة الدفاع وأجهزة المخابرات البريطانية.

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