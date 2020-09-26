رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول أوكراني يكشف تفاصيل المحادثة الأخيرة لقبطان الطائرة المنكوبة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:02 م
الطائرة المنكوبة
الطائرة المنكوبة
وكالات
طباعة
أعلن أليكسي كوشر رئيس الإدارة الإقليمية في مقاطعة خاركوف شرقي أوكرانيا، أنه أطلع على تسجيل المحادثة الأخيرة بين قبطان طائرة An-26 المنكوبة مؤخرا والمراقبة الأرضية.

وقال في حديث نقلته قناة تيلجرام Obozrevatel.ua: "أعرف على وجه اليقين، أنه قبل 45 ثانية أو قبل دقيقة واحدة من الكارثة تحدث الطيار مع موظف المراقبة الأرضية، وناقشا إمكانية الهبوط".

وأعرب كوشر عن أمله في أن تتم دراسة محتويات صناديق الطائرة السوداء في المستقبل القريب.

وكانت هيئة الطوارئ الأوكرانية أعلنت أمس أن طائرة عسكرية من طراز "AN 26" تحطمت بالقرب من مطار خاركوف خلال رحلة تدريبية وعلى متنها 27 شخصا، بمن فيهم أفراد الطاقم وطلاب جامعة خاركوف العسكرية الجوية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحادث أسفر عن مقتل 25 شخصا، فيما نجا اثنان من الطلاب تعرضا لحروق بنسبة 90% من جسميهما.

موضوعات متعلقة

استجابة لـ«الدستور».. الرئيس يوجه بسرعة علاج الطفلة «روميساء»

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي

9 صفات يستغلها معز مسعود للإيقاع بالجميلات

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2020 للاستعلام عن نتيجة الثانوية دور ثان

الصور

image description

شارع اللبينى بفيصل يغرق فى «شبر ميه».. و«مياه الجيزة» تدفع بشفاطات (فيديو)

image description

«سارة» في مدينة الفخار.. «المكان بيساعد على الإبداع» (فيديو)

image description

وزير الرياضة يفتتح 3 ملاعب نجيل صناعى بمركزى شباب فى أسيوط

image description

170 مرشحًا تقدموا بأوراق خوض انتخابات مجلس النواب فى أسيوط

image description

وزير الرياضة يشيد بإمكانيات القرية الأوليمبية بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

بث مباشر.. خالد صلاح يفجر مفاجأة لإعلام تميم

حالات كورونا جديدة بمدرستين بالإسكندرية.. والتعليم: اتبعوا النشرات (صور)

في التاسعة مساءً.. مفاجأة كبيرة للمصريين على «إكسترا نيوز»

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

«3 أحصنة من عبدالعزيز وفاروق طمع في عربيتي».. حكايات إيهاب نافع مع الملوك

«المساجين يطلبونها».. حكاية شهرة «الزعيم» وإسماعيل ياسين في إيطاليا

«فشلت مع عمر الشريف».. السندريلا تحكي عن فشلها في الوصول للعالمية

المنتصر بالله.. عيّنه مسئول لـ«التنكيت».. وطلب «زقة» لابنته في «فنون الزمالك»

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

رابط تنسيق تسجيل الرغبات لشهادات المعادلة والقادمين من الخارج

نصيحة مهمة للسيطرة على نوبات القلق

جسم الإنسان ينتج الأجسام المضادة خلال 14 يومًا من التطعيم

أنواع الشاي المفيدة في موسم البرد

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سر الموهبة
ماجد حبته
لبنان.. غاز وألغاز.. ولا حكومة!
ماجد حبته
انتخابات «القرن» الفلسطينية!
د.كريمة الحفناوى
نمو العلاقات الروسية الإفريقية
المزيد

الثقافة

أبناء قرية جمال حمدان يجسدون قصة حياته فى عمل درامى

فاروق حسني: 5 جوائز جديدة في الدورة الثانية للمؤسسة

بعد الإعلان عن نشرها.. ما مصير مذكرات نور الشريف؟

سقوط