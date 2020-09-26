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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

جداريات الحب والامتنان.. شابان يخلدان ذكرى أبطال المجتمع (فيديو)

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:31 م
جداريات الحب والامتنان
جداريات الحب والامتنان
أحمد القاضي
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جداريات ملونة تحيط بهما، يقفان في الوسط فخوران بما قدمت أيديهما، غير آبهين بالجهد المبذول لإظهار الشخصيات المؤثرة في المجتمع بهذه الدرجة من الجودة، فإلى يمنيهم يقف طبيب الغلابة ينظر إليهم في نظرة إعجاب وتقدير، وعلى اليسار هناك الشهيد أحمد المنسي، وفي كل مكان رمز من رموز التضحية والحب والحياة.

بدأ الشابان محمد ويوسف عملهما في رسم جداريات المشاهير، قبل عامين، بعد أن تعرفا على بعضهما في إحدى الأعمال الحرة، فهم يتخصصان في رسم ديكورات المحال التجارية، بعد فترة من العمل سويًا اعتقدا أنهما يشكلان فريقًا فنيًا رائعًا.

يتحدث يوسف عن شغفه: "بنحب نرسم الناس اللي بيجتمع الجمهور المصري على حبهم زي حسن حسني، الشهيد أحمد المنسي، شهيد الشهامة، طبيب الغلابة، وآخر حاجة رسمناها كانت جدارية لدعم لاعب الأهلى مؤمن زكريا بعد أزمة مرضه الأخير".

وتابع: "لما بدأنا نرسم الجداريات وتنتشر على السوشيال ميديا الناس بدأت تعرفنا وتحترمنا، بنحس بالتقدير لما نرسم جدارية جديدة وتعجب الناس، في إعجاب بنوع الفن المختلف اللي بنقدمه".

يستخدم الشابان ألوان البلاستيك لرسم الجداريات، ويعتمدان على عملهما الحر لرسم لوحات المشاهير على كل حائط يقابلونه، وتستغرق الجدارية الواحدة بين ثلاثة إلى ستة أيام، مع العمل يوميًا لمدة 6 ساعات.

يقول يوسف: "بنحاول نطلع جودة كويسة للصورة تعجب الناس، وبنعتمد على ألوان البلاستيك ودوكو السيارات في الرسم، وبنحاول نستفيد من تقنيات الظل والإضاءة لإظهار الصورة بشكل أفضل، وأي شخص يشوفها يحس أنها مرسومة بطريقة ثلاثية الأبعاد".

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