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السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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إعلان جوائز فاروق حسني الثقافية
السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:55 م
جوائز فاروق حسني
عدسة: محمود عبد الناصر
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