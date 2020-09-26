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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد رياض: كلنا مقصرون في حق الراحل المنتصر بالله

السبت 26/سبتمبر/2020 - 10:11 م
محمد رياض
محمد رياض
ايهاب مصطفى
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أعرب الفنان محمد رياض عن خالص تعازيه للوسط الفني ولأسرة الفنان الراحل المنتصر بالله رياض، لافتا إلى أن خبر وفاته أحزن جميع محبيه وجميع من عمل أو شارك معه في أي عمل فني، بجانب حالة الحزن الكبيرة التي سببها رحيله لكل جمهوره ومحبيه.

وأضاف رياض في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، أن الكثير من الفنانين كانوا مقصرين في التواصل مع الفنان الراحل، وذلك نتيجة ظروف مرضه الذي أبعده عن الكثيرين من أحبابه، قائلا: "كلنا كنا مقصرين مع الفنان الراحل المنتصر بالله".

وأوضح أنه كان يطمئن على الحالة الصحية للفنان الراحل من أسرته، مشيرا إلى أن الفنان الراحل قدم العديد من الأعمال الفنية المتميزة التي حفظت في وجدان المشاهد المصري، لما اشتهر به من خفة ظله وأدائه الراقي المتميز.

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