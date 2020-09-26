851 وفاة و50 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم السبت، بأنها سجلت 50 ألفا و584 إصابة جديدة بفيروس كورونا و851 وفاة.وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي في الولايات المتحدة بلغ سبعة ملايين و9216 حالة إصابة و203 آلاف و180 وفاة.ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أمس الجمعة، مقارنة بتقرير اليوم السابق.يذكر أنه لا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.