أشرف زكي: «المنتصر بالله عمره ما طلب حاجة من حد»

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إننا نعزي أنفسنا برحيل الفنان الكبير المنتصر بالله، حيث فقدت الأسرة الفنية واحد من كبار نجوم الكوميديا، كاشفًا عن الأيام الأخيرة من حياة الفنان الراحل.أضاف زكي أن الفنان المنتصر بالله انتقل إلى المستشفى العسكرى بالإسكندرية، ثم جاءته مكالمة هاتفية من أسرته أبلغوه بوفاته، وذلك قبل إبلاغ زوجة الفنان الراحل، وذلك حتى يتسنى للنقابة القيام بالإجراءات اللازمة من أجل دفنه.ولفت الفنان أشرف زكي إلى أنه من المقرر إقامة عزاء الفنان المنتصر بالله، بكنيسة المرعشلي بالزمالك، يوم الثلاثاء المقبل.وشدد نقيب المهن التمثيلية على أن "الأسرة الفنية أسرة صغيرة، وعارفة بعض كل كويس، ولما حد بيحصله حاجة كل بيعرف":"المنتصر بالله، عمره ما طلب حاجة من حد، وحالته كانت مستورة، وأكد أن البعض عرض المساعدة على أسرة الفنان الراحل لكنهم رفضوا".وحول الشائعات التى يتعرض لها الفنانين، أكد أشرف زكي "الفنانين مش ملطشة عشان كل شوية يطلع إشاعة على حد، بلّغنا النائب العام على الشائعات الكثيرة، ولن نسكت على تعرضنا للشائعات من حين إلى آخر".