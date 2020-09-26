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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب: 2719 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:51 م
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
أ.ش.أ
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، تسجيل 2719 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 115241 حالة.

وأفاد بيان للوزارة، بأنّ عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبريّة، قد بلغ 2414156 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.

أضاف البيان أنه تم تسجيل 43 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2041 حالة، موضّحًا أنه تم تسجيل 2218 حالة شفاء إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 94150.

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