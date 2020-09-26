رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أحمد مرتضى يخوض انتخابات النواب عن الدقي والعجوزة والجيزة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 10:07 م
أحمد مرتضى
أحمد مرتضى
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
تقدم أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب، بالدائرة الأولى بمحافظة الجيزة التي تضم كلا من الدقي والعجوزة والجيزة، عن حزب الشعب الجمهوري، وذلك قبل إغلاق باب الترشح بشكل نهائي اليوم السبت، من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم.

حصل عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على رمز الصاروخ وسبق لأحمد مرتضى خوض انتخابات مجلس النواب عن نفس الدائرة في 2015، وحقق نجاحا في الفوز بالمقعد بإجمالي عدد أصوات 21817.

يشار إلى أن الدائرة الأولى بمحافظة الجيزة، والتي يخوض الانتخابات عليها أحمد مرتضى مخصص لها وفق قانون تقسيم الدوائر، مقعدين من أصل 25 مقعدا على مستوى المقاعد الفردية.

موضوعات متعلقة

9 صفات يستغلها معز مسعود للإيقاع بالجميلات

في التاسعة مساءً.. مفاجأة كبيرة للمصريين على «إكسترا نيوز»

القبض على المدرس المتهم بالتحرش بتلميذة فى القاهرة

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي

الصور

image description

شارع اللبيني بفيصل يغرق في «شبر ميه».. و«مياه الجيزة» تدفع بشفاطات (فيديو)

image description

«سارة» في مدينة الفخار.. «المكان بيساعد على الإبداع» (فيديو)

image description

وزير الرياضة يفتتح 3 ملاعب نجيل صناعى بمركزى شباب فى أسيوط

image description

170 مرشحًا تقدموا بأوراق خوض انتخابات مجلس النواب فى أسيوط

image description

وزير الرياضة يشيد بإمكانيات القرية الأوليمبية بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

بث مباشر.. خالد صلاح يفجر مفاجأة لإعلام تميم

في التاسعة مساءً.. مفاجأة كبيرة للمصريين على «إكسترا نيوز»

حالات كورونا جديدة بمدرستين بالإسكندرية.. والتعليم: اتبعوا النشرات (صور)

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

المنتصر بالله.. عيّنه مسؤول لـ«التنكيت».. وطلب «زقة» لابنته في «فنون الزمالك»

«3 أحصنة من عبدالعزيز وفاروق طمع في عربيتي».. حكايات إيهاب نافع مع الملوك

«فشلت مع عمر الشريف».. السندريلا تحكي عن فشلها في الوصول للعالمية

«المساجين يطلبونها».. حكاية شهرة «الزعيم» وإسماعيل ياسين في إيطاليا

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

رابط تنسيق تسجيل الرغبات لشهادات المعادلة والقادمين من الخارج

نصيحة مهمة للسيطرة على نوبات القلق

جسم الإنسان ينتج الأجسام المضادة خلال 14 يومًا من التطعيم

أنواع الشاي المفيدة في موسم البرد

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سر الموهبة
ماجد حبته
لبنان.. غاز وألغاز.. ولا حكومة!
ماجد حبته
انتخابات «القرن» الفلسطينية!
د.كريمة الحفناوى
نمو العلاقات الروسية الإفريقية
المزيد

الثقافة

فاروق حسني: 5 جوائز جديدة في الدورة الثانية للمؤسسة

بعد الإعلان عن نشرها.. ما مصير مذكرات نور الشريف؟

سقوط

«بوصلة»