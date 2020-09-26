الباز: الدولة تمضي بثبات رغم محاولات تعطيل مسيرة البناء

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أنه رغم كل محاولات الخارجين عن القانون لتعطيل مسيرة البناء إلا أن الدولة تسير بثبات طوال الوقت.



