كرم جبر: قنوات الإخوان تشن حربًا على مصر والقانون الدولي يبيح لنا الرد

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن قنوات الإخوان تشن حربًا إعلامية ضد الدولة المصرية، وأنه من حق مصر وفقًا لمبدأ الدفاع الشرعي المعمول به في القوانين الدولية، أن ترد العدوان بعدوان مثله، وتمتلك أسلحة ردع إعلامية هائلة.أضاف جبر، في تصريحات السبت، أن هذه القنوات دأبت على تناول الأوضاع الداخلية في مصر بالشائعات والأكاذيب وتستهدف الفوضى وتهديد الأمن والاستقرار.وعلق رئيس المجلس الأعلى للإعلام قائلًا: أردوغان يتحول وجهه إلى ما يشبه "شيطان"، عندما يتحدث عن مصر، وتميم يريد أن يكون كبيرًا بالتآمر، ويسخِّر ثروات إمارته لنشر الشر.