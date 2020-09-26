الجزائر تدين الهجوم الإرهابي لـ«بوكو حرام» شمالي نيجيريا

أدانت الجزائر، السبت، هجومًا إرهابيًا نفذته جماعة بوكو حرام الإرهابية الذي استهدف موكب حاكم ولاية بورنو النيجيرية.وذكر بيان صادر من وزارة الشئون الخارجية الجزائرية مساء اليوم أن "الجزائر تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الهمجي الذي ارتكبته أمس جماعة "بوكو حرام" الإرهابية ضد موكب حاكم ولاية بورنو شمال نيجيريا، الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين ومن قوات الأمن النيجيرية".وأعربت الجزائر عن خالص العزاء والمواساة للحكومة النيجيرية والشعب النيجيري ولعِائلات الضحايا مع تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.وجددت الجزائر تضامنها التام ووقوفها إلى جانب الحكومة النيجيرية، مؤكدة عزمها التام على مكافحة الإرهاب والتزامها الراسخ بمواصلة دعم جهود المجتمع الدولي لدحر هذه الآفة التي تهدد السلم والأمن الدوليين.