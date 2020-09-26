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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يتابع استعدادات المحافظة لموسم السيول

السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:41 م
طارق رحمي
طارق رحمي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعًا مع رؤساء المدن والأحياء، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة، حيث بدأ الاجتماع بمناقشة خطط الرصف، واستعرض كل رئيس مركز ومدينة الموقف الحالي لمشروعات الرصف في الخطة الاستثمارية والإضافية، وطالب المحافظ بسرعة الانتهاء من تلك المشروعات طبقا للعقود المبرمة.

واستعرض المحافظ التقرير الخاص باستعداد المحافظة لموسم السيول مع اقتراب فصل الشتاء، حيث وجه المحافظ بضرورة إجراء محاكاة لتجربة سقوط الأمطار، مع تدريب فرق متخصصة لمواجهة تلك الأزمة، كما وجه بتشكيل لجنة لمراجعة المعدات الخاصة بشفط المياه، بالتنسيق مع شركة المياه والحماية المدنية، مطالبا بضرورة تطهير كافة بالوعات المياه، والمجاري المائية، موجهًا بضرورة حصر الشوارع التي حدث بها مشاكل في العام الماضي وذلك تمهيدًا لمعالجة المشاكل السابقة.

وفي سياق آخر طالب المحافظ رؤساء المدن والأحياء بضرورة سرعة إصلاح كافة المعدات الخاصة بالنظافة، بالتنسيق مع الشركات المعنية، من أجل الدفع بها في منظومة رفع المخلفات.

وفي ملف المواقف والأسواق العشوائية، طالب المحافظ بضرورة توفير أماكن لإقامة أسواق نموذجية مجمعة بكل مدينة، تمهيدًا لنقل جميع الأسواق.

كما ناقش المحافظ موقف التصالح في مخالفات البناء، حيث تلقت المحافظة 66 ألفا و537 طلبًا، مؤكدا أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات لتسهيل تلقي الطلبات من جميع المواطنين، حيث تم فتح جميع الوحدات المحلية وعددًا من المدارس لتلقي طلبات التصالح، كما تم التنسيق مع البنوك لتوفير قروض مالية، وتعليق إرشادات في المراكز التكنولوجية واللوحات الإعلانية في الشوارع والميادين.

وفي نهاية الاجتماع طالب المحافظ رؤساء المدن والأحياء بالتنسيق التام مع جميع الجهات والشركات المعنية من أجل إنجاز المشروعات المختلفة داخل كل مركز ومدينة.

حضر الاجتماع نجوى العشيري السكرتير المساعد، والدكتور محمد الحضري استشاري الأعمال الميكانيكية.

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