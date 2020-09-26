ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة في الإسكندرية

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بشقة تسبب في وفاة شخصين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل شقة سكنية وتسبب في مصرع شخصين أثناء محاولتهم إطفاء الحريق بشارع خالد بن الوليد بدائرة القسم.على الفور، انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية وسيارات الدفع بـ3 سيارات إطفاء الحريق.بالمُعاينة والفحص تبين أن الشقة السكنية هو دبلكس شقتين واندلعت فيها النيران فور انصراف أصحابها وأثناء شعور أحد الجيران بالنيران صعد شخصين لمحاولة إطفائها ولقوا مَصرعهما في الحال، تم نقلهم إلى المشرحة بواسطة سيارة إسعاف، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.