بايدن يتوقع أكاذيب وهجمات شخصية من ترامب خلال المناظرة الرئاسية

قال المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، السبت، إنه يتوقع إطلاق "أكاذيب" وشنّ "هجمات شخصية" عليه من جانب الرئيس دونالد ترامب خلال المناظرة التلفزيونية الأولى بينهما الثلاثاء، لكنه أعرب عن ثقته بقدرته على الوقوف بوجه خصمه.وأقر نائب الرئيس الأمريكي السابق في مقابلة بثتها قناة أم أس أن بي سي بأن "الأمر سيكون صعبًا".أضاف متحدثًا عن الرئيس الجمهوري: "أنتظر هجمات مباشرة، لا سيما هجمات شخصية، هذا كل ما يجيد فعله".وتابع "لا يعرف كيف يناقش الحقائق. ليس ذكيًا إلى هذه الدرجة"، معتبرًا أنه "لا يعرف الكثير عن السياسة الخارجية أو السياسة الداخلية.. هو لا يعرف حقًا التفاصيل"، لذلك رأى بايدن أن ترامب سيَستهدفه خصوصًا "بهجمات شخصية وأكاذيب".ويتواجه بايدن المخضرم بالسياسة الأمريكية والبالغ 77 عامًا، للمرة الأولى الثلاثاء مباشرةً مع الرئيس الذي تعهد المرشح الديمقراطي بهزيمته في نهاية منافسة رفع فيها شعار تخليص البلاد من دونالد ترامب.وسيتواجهان في مناظرتين أخريين أيضًا قبل الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر.مع ذلك، يخشى بعض مؤيدي بايدن الذي كان عرضة في السابق للهفوات، ألا يتمكن خلال هذه المواجهات الثنائية التلفزيونية من الرد بما يكفي على هجمات الملياردير الجمهوري التي قد تكون عدائية.وغالبًا ما ينتقد ترامب نفسه قلة نشاط خصمه ويلقبه بـ"جو النعسان" وكأنه يسخر من تقدمه في السن.وقال بايدن:"يعرف الناس أن الرئيس كذاب"، مضيفًا "ليس وكأن الأمر مفاجئ، ولذا أنا مستعد للذهاب، لأشرح لماذا أعتقد أنه فشل ولماذا أعتقد أن مقترحاتي ستساعد الأمريكيين والاقتصاد الأمريكي وستعزز أمننا على الساحة الدولية".