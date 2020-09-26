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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

أعلى معدل يومي.. إسرائيل تسجل 8221 إصابة جديدة بكورونا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:15 م
كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل
سارة الشلقاني
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أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، تسجيل 8221 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و34 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت صحة الاحتلال أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 226586 حالة، و1417 حالة وفاة، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

ويعد هذا اليوم الثاني على التوالي الذي يسجل فيه الاحتلال الإسرائيلي أكثر من ثمانية آلاف حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.
وبدأ سريان الإغلاق الشامل لدى الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، ويستمر لمدة أسبوعين، في محاولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وصادق الكنيست الإسرائيلي على تعديلات قانون الكورونا لفرض الإغلاق الشامل، على أن تكون إجراءات الإغلاق أكثر صرامة.

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