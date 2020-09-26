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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الزراعة: افتتاح 17 منفذًا جديدًا لبيع لقاحات الوزارة في المحافظات

السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:47 م
السيد القصير
السيد القصير
عبدالناصرمحمد
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كلف السيد القصير وزير الزراعة، الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بتوفير اللقاحات اللازمة للمربيين لزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية والداجنة والحفاظ عليها من الأمراض، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين معهد بحوث الأمصال واللقاحات ومعهد بحوث صحة الحيوان، حيث تم افتتاح ١٧ منفذا جديدا، وجاري استكمال باقي المنافذ لتصل لجميع المربين.

وقال الدكتور محمد سعد مدير معهد بحوث الأمصال واللقاحات بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إنه تم زيارة بعض المنافذ التي تم افتتاحها لبيع اللقاحات، ومنها منفذ الإسكندرية وطنطا ودمنهور، نظرا ﻻهتمام الدولة بصناعة اللقاحات، والحرص على تقليل الفجوة بين المستورد والمحلي وزيادة القدرة التسويقية للقاحات المحلية وسهولة وصولها لكل المربيين بسعرها اﻻقتصادي بهدف تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

وأضاف "سعد" في تصريحات لـ"الدستور" أنه تم الاهتمام بمعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية بالعباسية؛ نظرا لأهميته وثقة المربين والعملاء فى منتجاته ذات الجودة والكفاءة المناعية العالية، مشيرا إلى اهتمام وزير الزراعة بأهمية التعاون بين المعاهد البحثية، وأدى ذلك إلى تعاون مثمر بين معهد بحوث صحة الحيوان ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات تحت إشراف الدكتور محمد سليمان رئيس المركز، وقد تم عمل منافذ بيع لقاحات سيرفاك بجميع المحافظات بكافة فروع المعامل الفرعية لمعهد بحوث صحة الحيوان بنفس سعر وعروض وخصومات المنفذ الرئيسي المتواجد بمقر المعهد بالعباسية.

وأكد سعد أنه تم افتتاح 17 منفذا لبيع لقاحات الوزارة، وهما منفذ بيع سيرفاك بمحافظة الفيوم وشبين الكوم بمعهد بحوث صحة الحيوان بجوار الإدارة الزراعية، وتم افتتاح منفذ بيع بطنطا بمعهد بحوث صحة الحيوان وبجوار مديرية الطب البيطري ومنفذ بيع بمحافظة الشرقية بالزقازيق بمعهد بحوث صحة الحيوان وبجوار مديرية الطب البيطري ومبني المحافظة، ومنفذ بيع بمحافظة الدقهلية في المنصورة بمعهد بحوث صحة الحيوان وبجوار مديرية الطب البيطري، ومنفذ بيع بمحافظة كفر الشيخ بمعهد بحوث صحة الحيوان وبجوار مديرية الطب البيطري ومبنى المحافظة ومنفذ بيع بالإسكندرية، ومنفذ بيع بدمنهور، ومنفذ بيع ببورسعيد، ومنفذ ببني سويف بمعهد بحوث صحة الحيوان بجوار مديرية الطب البيطري، ومنافذ بيع بالإسماعيلية بجوار مديرية الطب البيطري بحي أول، ومنفذ بيع بأسيوط وقنا والأقصر وبمحافظة القليوبية في بنها ودمياط وجمصة.

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