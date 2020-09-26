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السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جمعية مصارف لبنان: لا صحة لاستخدام القطاع في غسل أموال حزب الله

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:25 م
حزب الله
حزب الله
أ.ش.أ
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نفت جمعية مصارف لبنان صحة الأنباء التي ذكرتها بعض وسائل الإعلام العربية نقلًا عن منظمات أجنبية، والتي أفادت أن القطاع المصرفي اللبناني عمومًا وعددًا من البنوك اللبنانية بعينها تُشكل قناة لغسل الأموال من قبل حزب الله.

وأكدت جمعية مصارف لبنان– في بيان لها اليوم– أن هذه الأخبار غير صحيحة جملة وتفصيلًا وليس لها أي أساس من الصحة، مشددة على أن البنوك اللبنانية تلتزم بجميع قواعد الشفافية ومكافحة جريمة غسل الأموال المرعية الإجراء في لبنان والخارج، وتتقيد بموجبات العقوبات الدولية والأمريكية والأوروبية المتعلقة بمثل هذه الأنشطة غير القانونية.

وأعربت الجمعية عن تقديرها للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الصديقة والشقيقة في سبيل مساعدة لبنان على النهوض من كبوته الحالية والتعافي من محنته الراهنة بأبعادها المالية والاقتصادية والاجتماعية.

ولفتت جمعية مصارف لبنان إلى أنها تلقت بأسف بالغ وشديد نبأ اعتذار الدكتور مصطفى أديب عن عدم تشكيل حكومة جديدة للبلاد، مشيرة إلى أن هذا الأمر يزيد الوضع اللبناني صعوبة وتعقيدًا.

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