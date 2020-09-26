محافظ الغربية يتابع تنفيذ 338 مشروعًا

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعًا موسعًا مع مديري مديريات الخدمات بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المديريات والوزارات والبالغ عددها ٣٣٨ مشروع في ١٧ قطاع بإجمالي تكلفة ٨ مليار و٨٧٤ مليون جنيه.وخلال الاجتماع تم استعراض نسب التنفيذ لجميع المشروعات بكل قطاع ومناقشة آليات دفع المشروعات المتعثرة وكذلك مواعيد افتتاح المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي في أكتوبر المقبل.بدء الاجتماع بمناقشة مشروعات شركة غاز مصر وعددها ٧ مشروعات بإجمالي تكلفة ٢٣٠ مليون جنيه وتخدم ٤٥ ألف ٩٥٣ مواطن، وسيتم الانتهاء منها طبقًا للجدول الزمني، وطالب المحافظ الشركة بالتنسيق مع مركز ومدينة طنطا بشأن طريق عدلي منصور.وفي قطاع الري والموارد المائية تم مناقشة الموقع الفعلي لعدد ١٤ مشروع بإجمالي ٨٤١ مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من 4 مشروعات منها، وجار العمل في ١٠ مشروعات أخرى، كما أعلنت مديرية الطب البيطري الانتهاء من مشروعين خلال شهر أكتوبر، ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من المجزر النصف آلي شبشير الحصة.وفي قطاع الصحة وجه المحافظ بمخاطبة وزارة الصحة لسرعة طرح مشروعات مستشفى بشبيش المركزي ومستشفى حميات المحلة ومستشفى بسيون المركزي، كما تم مناقشة ٧ مشروعات أخرى بإجمالي تكلفة ١٦٢٠ مليون جنيه.وفي قطاع الأوقاف فقد تم الانتهاء من مشروعين وجاري العمل في ٨ مشروعات أخرى، ووجه المحافظ بمخاطبة وزارة الأوقاف لتسريع الانتهاء من الإجراءات المالية الخاصة ببعض المشاريع، وتكليف حي أول بالانتهاء من الإجراءات الخاصة بمسجد الشيخة صباح، موجهًا بافتتاح مسجد أبو العزم خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي.كما وجه المحافظ بالتنسيق بين الآثار والأوقاف ومركز ومدينة سمنود والمحلة لسرعة الانتهاء من ترميم كنيسة سمنود ومسجد بدراوي ومسجد عبد الله بن العاص والمتواجدين في مسار العائلة المقدسة.وفي قطاع التضامن الاجتماعي فقد تم مناقشة ٩ مشروعات بإجمالي ٤.٣٥ مليون جنيه، تم الانتهاء من مجمع خدمات المحلة الاجتماعي وجاري العمل في باقي المشروعات، كما أفادت مديرية الشباب والرياضة بالانتهاء من طرح ٥ مشروعات بإجمالي ٣.١٢ مليون جنيه.كما ناقش المحافظ نسب التنفيذ في باقي المشروعات، موجهًا جميع الأجهزة الحاضرة بالتعاون وإزالة أي معوقات للانتهاء من تلك المشروعات طبقًا للجدول الزمني المتفق عليه.وفي نهاية الاجتماع وجه المحافظ بسرعة سحب الأعمال من الشركات المتقاعسة وسرعة الانتهاء من المشروعات طبقًا للجدول الزمني، مؤكدًا على عدم استلام المشاريع إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات طبقًا للعقود المبرمة.