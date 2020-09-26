«الدستور» تعاين بئر البترول المحتملة بسوهاج (فيديو)

حالة من الأمل والترقب تجوب أوساط الشارع السوهاجى، عقب اشتعال النيران فى بئر مياه، على أمل أن يكون أسفله بئر بترول أو غاز طبيعى فى منطقة الجبل الغربى بقرية بيت خلاف التابعة لمركز جرجا محافظة سوهاج.وانتقلت عدسة "الدستور" إلى موقع البئر الذى يبعد عن مدينة سوهاج ٣٥ كيلومترا، وعن مطار سوهاج مسافة ٧ كيلومترات و١٥ كيلومترا عن مدينة جرجا.يقول مخلص ثابت أحد ملاك الأراضي إن المنطقة كانت أملاك دولة وتم بيعها للأهالى، والمنطقة الواقع بها البئر تتبع أحد رجال الأعمال، وكان يقوم بحفر بئر مياه لاستصلاحها.وأضاف أنه بعد انتهاء أعمال الحفر تدافعت مياه من البئر لارتفاع ٢٥ مترا بشكل غير طبيعى.وأشار إلى أن عددا من اللجان المشكلة من جامعة سوهاج قامت بمعاينة البئر، وأمرت بصب قاعدة خرسانية فى البئر للسيطرة على الحريق.ويضيف أحمد الداوى، أحد سكان المنطقة أنه أثناء قيام أحد العمال باستخدام موقد نارى أدى إلى تفاعل البئر مع مصدر الحرارة واشتعال حريق استمر لمدة 3 أيام.وفى سياق متصل، أعلنت جامعة سوهاج فى بيان رسمى أن الجامعة شكلت برئاسة الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس الجامعة، لجنة من كلية العلوم بقسمي "الجيولوجيا والكيمياء" لمعرفة احتمالية سبب هذه النيران.وضمت اللجنة كلا من:1- الدكتور احمد عزيز عبدالمنعم أستاذ المياه الجوفية بقسم الجيولوجيا ورئيس الجامعة.2- الدكتور كمال محمد السيد خليل، أستاذ الكيمياء الغير عضوية بقسم الكيمياء وعميد كلية العلوم.3- الدكتور عبدالباسط محمد أبوضيف أستاذ الجيوفيزياء بقسم الجيولوجيا ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.4- الدكتور فاروق عبدالرحمن محمود أستاذ الجيوفيزياء المتفرغ بقسم الجيولوجيا.5- الدكتور توفيق محمد مهران أستاذ الرسوبيات المتفرغ بقسم الجيولوجيا.وقد قامت اللجنة اليوم بزيارة الموقع على الطبيعة لمعاينة الحدث على الطبيعة، وبعد المعاينة أشارت اللجنة إلى أن المنطقة التى يقع فيها البئر تحتوى على نوعين من التكوينات الصخرية تتراوح أعمارها بين:1- الزمن الثالث* (الأيوسين) هذا التتابع متكون درنكة ويتألف من صخور الحجر الجيري الأحفوري وهى رسوبيات من أصل بحرى، وتتكون من رواسب جيرية سميكة تحوى العديد من الشقوق والكسور، ويتراوح سمكها ما بين 130 و200 متر.2- تتابع الزمن الرابع* (البليو- بليستوسين)، وتشمل متكون أرمنت ويتألف من فتاتيات سليسية دقيقة (الرمل، الغرين، الطين)، يتداخل معها رواسب رملية متوسطة الى خشنة الحبيبات تزداد في السمك إلى أسفل، ويعلوها غطاء من الحجر الجيري الكيميائي (الترافرتين) وهى رسوبيات تكونت في بحيرات ضحلة أثناء مراحل تكون نهر النيل، ويتراوح سمكها ما بين 100 و200 متر.وتوضح اللجنة أن دراسة قد أجريت سنة 2001 على منطقة غرب سوهاج ابتداءً من الكوامل شمالا إلى أولاد سلامة جنوبا عن طريق فريق عمل من قسم الجيولوجيا، وقد تبين من هذه الدراسة احتمالية تواجد خزانات بترولية نظرا حوض ترسيبي عميق، حيث إن سمك الغطاء الرسوبى يتراوح ما بين 1200 إلى 1500 م وكذلك وجود تراكيب جيولوجية تحت سطحية مثل الفوالق العادية والطيات المحدبة التى تعتبر من أهم المصايد البترولية.وذكرت اللجنة أنه تبين أن النيران قد اشتعلت فى غاز كان متواجدا تحت ضغط مع وجود كميات من المياه المحيطة به.كما أوضحت اللجنة أن هناك احتمالين لوجود هذا الغاز:الاحتمال الأول:هو تسرب غازي من مكمن هيدروكربونات احتمالية تواجده فى صخور الطفلة الزيتية التى تتبع متكون الداخلة التابعة للزمن الطباشيرى العلوى، والتى تقع على عمق 600 إلى 800 متر تقريبا، وقد يحدث تسرب إلى أعلى خلال الشقوق والفواصل في الصخور التي تعلوه وتتجمع فى طبقات الحجر الرملى الخاصة بالزمن الرابع إلى أن وصل إلى الموقع المشار إليه، وهو بالتالي غاز من أصل بترولي ولا بد أن يتكون من الغازات البترولية الطبيعية.الاحتمال الثاني:هو غاز ناتج عن تحلل مواد نباتية وأشجار دفنت من ملايين السنين على عمق حوالى 200 متر تحت سطح الأرض وهو غاز الميثان CH4 المصاحب للرواسب الفحمية، وهو غاز سريع الاشتعال، وعندما كانت البريمة تحفر وصلت درجة الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية.علاوة على الحرارة الناتجة عن الاحتكاك، أدت إلى انفجار هذا الغاز، كما يحدث فى مناجم الفحم. مما أدى إلى طرد المياه الموجودة معه بمجرد وصول ثقب الحفار إليه، وهذا الغاز ليس من الغازات البترولية الطبيعية.وأوصت اللجنة بسرعة حفر بئرين اختباريتين باتجاه الجنوب الموازى له واتجاه الغرب ناحية الهضبة من البئر المشار إليها، وذلك لوصف العينات الصخرية اللبية وصفا دقيقا ومراقبة احتمالية تواجد الغاز بها وعمل مسوحات سيزمية انعكاسية عميقة من خلال شركات البترول لدراسة التتابع الطبقي بدقة وكذلك التراكيب الجيولوجية تحت السطحية وإمكانية تواجد الهيدروكربونات بها.