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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

لجنة جودة تبحث جاهزية مطار الغردقة للحصول على «الأيزو»

السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:24 م
لجنة جودة تبحث جاهزية
لجنة جودة تبحث جاهزية مطار الغردقة
محمود السعدى وفاتن غلاب
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شكّل الطيار عادل محجوب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية، لجنة برئاسة حاتم صبرى، مدير عام الجودة استعدادًا لتَجديد شهادة الأيزو «٢٠١٥٩٠٠١» الخاصة بمطار الغردقة الدولي؛ للوقوف على مستجدات المطارات وبحث جاهزية المطار للحصول على الشهادة.

وقامت اللجنة بمراجعة إجراءات المطار كافة، وأشادت بجميع أنشطة المطار والعاملين به، وأكدت جاهزية المطار لتجديد شهادة الأيزو، كما أشادت اللجنة بدور العاملين الذى طالما كان له الدور الأساسي والفعال فى نجاح الشركة.

وحرص الطيار نبيل الملاح، مدير مطار الغردقة على تكريم كل من محمد سعيد عبدالعزيز بإدارة المهبط والإرشاد، وهبه عبدالرازق حجازي بالادارة العامة للعمليات، لما كان لهما من دور فعال أثناء المراجعات.

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