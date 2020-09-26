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السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاختراقات تضرب «حماس».. عمالة قادتها لصالح إسرائيل يضع مستقبلها في مهب الريح

السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:27 م
حماس
حماس
محمد عمر
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كشفت تقارير إعلامية مؤخرا عن الاختراقات الكبيرة التي ضربت صفوف حركة حماس وتعاون الكثير من قادتها مع إسرائيل منذ سنوات دون كشفهم، ما يعني فشل منظومتها الأمنية والاستخباراتية، فضلا عن خيانة الكثير من قادتها للقضية الفلسطينية.

وفجّر قضية اختراقات حماس وعمالة قادتها رغم التكتم الشديد عليها، هروب قائد بالقوة البحرية التابعة للحركة وبحوزته وثائق خاصة بحماس، في يوليو 2020، بعد اكتشاف تجسسه عليها منذ عام 2009، لصالح إسرائيل، بالإضافة إلى تجنيده آخرين بالحركة.

اللافت للنظر إلى أن حمار بدلا من أن تصلح صفوفها أوقفت وطردت وسائل الإعلام التي كشفت عن القضية وضيقت على الصحفيين والإعلاميين الآخرين، لكنه لم تستطع نفي الأمر بل خرجت وزارة الداخلية التابعة لحماس لتهدىء من الرأي العام وتعلن اعتقال خليّة من العملاء مكونة من 16 عنصرًا، أغلبهم من كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري للحركة، بتهمة التعامل والتخابر مع إسرائيل.

في سياق متصل، كشف تقرير آخر لصحيفة "معاريف" العبرية عن أن قائدا في القوات البحرية لحماس هرب عبر البحر بمساعدة إسرائيلية معه وثائق مهمة تكشف عن أماكن معسكرات ومخازن أسلحة الحركة، ومقر سكن القيادات السياسية والعسكرية التابعة للحركة، طوال عقد كامل، خلافا لآخرين جندهم لا تعلم حماس حتى اليوم عن أمرهم شيئا.

وأوضحت الصحيفة أنه بخلاف هذا القائد اعتقلت حماس قائد عسكري بارز بالحركة قبل هروبه للاشتباه في تعاونه مع إسرائيل، وكان مسئولًا عن شبكات الاتصال في حي الشجاعية في غزة، وأنه من درب أعضاء حماس على تقنيات جمع المعلومات والتجسس.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد فهناك تكتم على إجراءات ونتائج التحقيقات في شأن هذه العملية وغيرها، وسط تأكيدات بتورط قادة كبار في الذراع العسكرية لحماس في شبكة التجسس الإسرائيلية.

ففي يناير 2019، كشفت حماس عن إحباط محاولة إسرائيل للتجسس علي أحد قادتها في قطاع غزة، ونجحت الحركة وقتها في تفكيك معدات تجسس زرعها جاسوس فلسطيني لإسرائيل في منزل مجاور لمنزل مروان عيسي نائب الجناح العسكري لحماس، وتم الكشف لاحقا عن شبكة أوسع لبرامج التجسس التي تم تركيبها في أماكن أخري في قطاع غزة، واكتفت حماس بهذا الأمر ولم تبين صلته بالحركة أو أنه كان أحد أعضائها.

بينما في فبراير 2020، أعلنت داخلية حماس اكتشاف خلية موجهة من قبل المخابرات الإسرائيلية، خلال قيامها بعمل تخريبي ضد عناصر المقاومة كما تم ضبط معدات تقنية استخدمها عناصر الخلية في تنفيذ مهام داخل غزة بجانب مبالغ مالية تلقاها عناصر الخلية من إسرائيل، وسبق لهذه الخلية أن نفذت عمليات لفترة إلا أن حماس اكتشفتها بعد فترة ما يكشف حجم الاختراقات بالحركة الذي لم يطل المواطنين الموجودين تحت سيطرتها بالقطاع أو حتى مسئولين صغار بل وصل الأمر لقيادات الحركة.

الجدير بالذكر أن هذه الاختراقات نتيجة لاختراق حماس وعمالة قادة بارزين منها لصالح إسرائيل، حيث اكتشفت الأخيرة في عام 2014 جميع شبكات الأنفاق التي أقامتها الحركة للحصول على السلاح وغيره من مواد الدعم، وكالعادة نجح كثيرون من أفرادها في الفرار من غزة قبل القبض عليهم.

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