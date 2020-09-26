عَلى شَفَا حُفرَةٍ أَقِفُ مُهمَلةَ القَامَةِ،أُعزِّى حركةَ الحُلم،اختِلاسَ الحياةِ،وثِقة الدَّوام،عَلى شَفَا حُفرَةٍ كل شىء تُرَابىٌ بِرائحة المَوتِ،المَشاعِر فِى قلوب الثَّكالى،الزهورُ الذابِلاتُ على مَحيا القُبور، وعِلَّة الطِّينِ فى رُوحى،هل الحياة قِيامةٌ قبل أوانِها؟أم هو ظلامٌ سَادَ البَصِيرة؟عَلى كلِّ حالٍ؛نحنُ موتَى،عبثت بِنَا الحياة كدُمى غَير صالحة،ما أخبثَ ظُلمَ الحياة..عَلى شَفَا حُفرَةٍ أُحاكى خيالاتى البعيدة،أتَكِئُ عَلَى جدرَان جثة كنُت أنَا العَدمُ فِيهَا، مُتدثّرَة بِعبَاءَةِ الغُمُوضْ..تَسوقُنِى العُزلة إلىَّ بدون رخصةٍ،وَأسُوق نَفسى للحُفرة لأتخلَّص من كل هَذا الظلام،وما أجمَل الأُفول؛الأفُول الأبدى!