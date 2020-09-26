نقطع عشرات المدن أسبوعيًا، تتباعد بينها مسافات بعيدة، إلا أننى عندما أرغب فى رؤيتك أو ترغبين، تجتاحنى رغبة، دون بوصلة توجهنا نلتقى بالصدفة، دون أن أعرف أن قدميك ستعبران هذا المكان، وأن عينىّ ستتقاطعان مع عينيك، فى هذا الركن المعين، بمدينة معينة، فنشعله بنظرة طويلة، نتبادلها إلى أن نفيق بعد طول وقت، من هول المفاجأة على عقولنا، فنبدأ حوارنا الطويل اللذيذ، لا أدرى كيف يحدث ذلك، أن تتشابه وتتماثل خريطة تحركاتك، مع خريطة شوارعى وتتقاطع خطواتنا، واتجاهاتنا دون تحديد موعد، هل ذلك الرادار الداخلى، الذى يمسح المدن وبحساسية شديدة، يجعلنى أشعر بحرارة وجودك، بدفء وجودك فى الشوارع القربية منى فأظل أتتبع هذا الأثر؟.

