صبى فى مشهد

داخل سيارة.. تتناغمُ مع لون فستانها.. الوردى المزركش.. تَخطُّ أناملهاالناعمةُ الدقيقة.. كلمات وحروفًا.. فوق بطاقةِ معايدةتداعب «دميتها» من حين لآخرتخترقُ نظرات الصبى.. شباك العربة.. تتجاوز البنت.. وتحاول فَكَّ طلاسمَالحروفِ.. المستقرة على بطاقة المعايدة.. لكنها لا تُفلِحُسالت دموعه.. عندما تذكر.. يوم انتزعه أبوه.. من جدران المدرسةوأحضره إلى هنا.. لكى يساعده.. فى الإنفاق على إخوته الخمسةتنتزعه من هذه الخواطر.. لطمةُ قويةُ.. يَرْتَجُّ لها جَسَدُهُ الضئيليقول الأسطى: ساعة ولم تسمعنى.. أحضر مفتاح ١٩