صبى فى مشهد
السبت 26/سبتمبر/2020 - 07:40 م
عماد مجاهدطباعة
داخل سيارة.. تتناغمُ مع لون فستانها.. الوردى المزركش.. تَخطُّ أناملها
الناعمةُ الدقيقة.. كلمات وحروفًا.. فوق بطاقةِ معايدة
تداعب «دميتها» من حين لآخر
تخترقُ نظرات الصبى.. شباك العربة.. تتجاوز البنت.. وتحاول فَكَّ طلاسمَ
الحروفِ.. المستقرة على بطاقة المعايدة.. لكنها لا تُفلِحُ
سالت دموعه.. عندما تذكر.. يوم انتزعه أبوه.. من جدران المدرسة
وأحضره إلى هنا.. لكى يساعده.. فى الإنفاق على إخوته الخمسة
تنتزعه من هذه الخواطر.. لطمةُ قويةُ.. يَرْتَجُّ لها جَسَدُهُ الضئيل
يقول الأسطى: ساعة ولم تسمعنى.. أحضر مفتاح ١٩
الناعمةُ الدقيقة.. كلمات وحروفًا.. فوق بطاقةِ معايدة
تداعب «دميتها» من حين لآخر
تخترقُ نظرات الصبى.. شباك العربة.. تتجاوز البنت.. وتحاول فَكَّ طلاسمَ
الحروفِ.. المستقرة على بطاقة المعايدة.. لكنها لا تُفلِحُ
سالت دموعه.. عندما تذكر.. يوم انتزعه أبوه.. من جدران المدرسة
وأحضره إلى هنا.. لكى يساعده.. فى الإنفاق على إخوته الخمسة
تنتزعه من هذه الخواطر.. لطمةُ قويةُ.. يَرْتَجُّ لها جَسَدُهُ الضئيل
يقول الأسطى: ساعة ولم تسمعنى.. أحضر مفتاح ١٩