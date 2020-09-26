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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الإسكندرية تحصد تصفيات أولمبياد الطفل المصري إقليميًا (صور)

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:26 م
تصفيات أولمبياد الطفل
تصفيات أولمبياد الطفل المصري
هبه عويضه
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حصدت محافظة الإسكندرية تصفيات أولمبياد الطفل المصري في نسخته الثانية بختام فعاليات التصفيات الإقليمية، بمشاركة محافظات البحيرة ومطروح والإسكندرية التي تعد نموذج محاكاة للأولمبياد فى صورة مصغرة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

ونفّذت الإدارة المركزية للطلائع، برئاسة عزة الدري، وكيل الوزارة، والإدارة المركزية للتنمية الرياضية برئاسة الدكتورة سونيا عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف فعاليات تصفيات أولمبياد الطفل المصرى في نسخته الثانية على المستوى الإقليمي، بمشاركة محافظات البحيرة ومطروح.

وجاءت نتائج التصفيات بفوز الإسكندرية في كرة القدم حيث فاز فريق كرة القدم (م ش) الأنفوشي بنين، وكرة القدم بنات نادي المجد، وفي كرة السلة فاز فريق السلة بنين مركز شباب الانفوشي، وفريق السلة بنات نادى سموحة، في كرة اليد فاز فريق كرة اليد بنين (م ش) الظاهرية، وكرة الطائرة بنين (م ش) سموحة، أما كرة الطائرة بنات فكانت من نصيب محافظة البحيرة.

وفي الألعاب الفردية، فاز في تنس الطاولة مركز شباب سموحة بالمركز الأول فريق بنين وبنات زوجى بنين وبنات، وفي لعبة الكاراتيه فازت محافظة الإسكندرية حزام بنى بنين وبنات، وحزام أسود بنات،
وفازت من محافظة البحيرة بالحزام أسود بنين.

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