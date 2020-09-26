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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يؤكد الحرص على تعزيز التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

السبت 26/سبتمبر/2020 - 07:55 م
الطاقة الذرية
الطاقة الذرية
أ.ش.أ
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أكد الدكتور آدم سام، المدير العام للهيئة السودانية للطاقة الذرية، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جميع البرامج التي تقدمها.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم السبت، إن المدير العام للهيئة السودانية للطاقة الذرية، التقى مع رافائيل ماريانو جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمقر الأمم المتحدة بفيينا.

وشدد جروسي على التعاون اللامحدود للوكالة مع السودان في كافة المجالات ذات الصلة، مشيدا بدور السودان الفاعل في دعم أنشطة المنظمة وبرامجها.

وشارك السودان في فعاليات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمقر الأمم المتحدة بفيينا، بوفد ضم الدكتور آدم سام، المدير العام للهيئة السودانية للطاقة الذرية، وعمار محمد الحسن مدير إدارة التعاون الفني في وزارة الخارجية، فيما ترأست وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي انتصار صغيرون وفد السودان، عن بُعد.

وقالت صغيرون، في بيان أمام المؤتمر، إن السودان ومنذ انضمامه للوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 1958، عمل على الاستفادة من التقانات النووية في مختلف المجالات، لاسيما الزراعية والثروة الحيوانية والمياه والصحة، وخصوصا في مكافحة السرطان بالإضافة لقطاعي الكهرباء والنفط.

وقدّمت الشكر للوكالة على تعزيزها لمعامل الهيئة السودانية للطاقة الذرية، وكذلك توفير الوكالة لأجهزة فحص كورونا.

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